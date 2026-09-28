هیئت استانداری کرمانشاه از مصدومان سانحه اتوبوس عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه عبادالله کنجوریان، فرماندار شهرستان صحنه و کیومرث جلیلیان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، به نمایندگی از استاندار کرمانشاه با حضور در بیمارستانهای ساوه از مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس مسافربری مسیر کرمانشاه ـ تهران عیادت کردند.
این هیئت بنا بر دستور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به شهرستان ساوه اعزام شده است تا روند درمان مصدومان و نیازهای آنان و همراهانشان را بهصورت میدانی و مستقیم پیگیری کند.
کنجوریان و جلیلیان در جریان حضور خود در مراکز درمانی، ضمن عیادت و دلجویی از مصدومان، با پزشکان و کادر درمان گفتوگو کردند و در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان حادثهدیدگان قرار گرفتند.
هیئت اعزامی استانداری کرمانشاه همچنین بر تداوم پیگیریهای لازم برای تسهیل روند درمان مصدومان و رسیدگی به نیازهای آنان تأکید کرد.
در این دیدارها، مراتب همدردی و توجه ویژه استاندار کرمانشاه نسبت به وضعیت مصدومان و خانوادههای آنان نیز به حادثهدیدگان ابلاغ شد.
هیئت اعزامی استانداری کرمانشاه همچنین روند درمان و شرایط مصدومان را از نزدیک بررسی کرد تا نیازهای احتمالی آنان و همراهانشان در مسیر درمان پیگیری و رفع شود.
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