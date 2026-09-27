هیئت ویژه کرمانشاه برای پیگیری مصدومان سانحه اتوبوس به ساوه رفت

بهرام سلیمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام هیئتی ویژه به شهرستان ساوه برای پیگیری مستقیم وضعیت مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه ـ تهران خبر داد.
وی اظهار کرد: با دستور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، فرماندار شهرستان صحنه و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به ساوه اعزام شدند تا وضعیت درمان مصدومان و نیازهای آنان را به صورت مستقیم و میدانی دنبال کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه افزود: در حادثه واژگونی اتوبوس مسیر کرمانشاه به تهران در آزادراه ساوه ـ همدان، ۱۱ نفر از هماستانیها جان خود را از دست دادند و ۲۲ نفر نیز مصدوم شدند که هماکنون در مراکز درمانی شهرستان ساوه تحت مراقبت پزشکی قرار دارند.
سلیمانی تصریح کرد: حضور نمایندگان استانداری در ساوه با هدف نظارت میدانی بر روند درمان مصدومان و همچنین تسهیل شرایط همراهان آنان در بیمارستانها انجام شده تا امور مرتبط با آسیبدیدگان با سرعت و کیفیت مناسب پیگیری شود.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با مسئولان استان مرکزی خاطرنشان کرد: در تماس با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و فرماندار ویژه ساوه، آخرین وضعیت خدمات امدادی و روند ارائه خدمات درمانی در بیمارستانها بررسی شد و مسئولان استان مرکزی نیز برای پشتیبانی از روند درمان مصدومان در حال پیگیری امور هستند.
معاون استاندار کرمانشاه درباره وضعیت مسافران این اتوبوس گفت: بر اساس بررسیهای اولیه کادر درمان، هیچ کودک یا بانوی بارداری در میان مصدومان و جانباختگان این حادثه گزارش نشده است.
سلیمانی در پایان اظهار کرد: پیگیری وضعیت مصدومان تا زمان ترخیص و تکمیل روند درمان آنها ادامه خواهد داشت و علت وقوع این سانحه نیز پس از پایان بررسیها و کارشناسیهای تخصصی پلیس راه اطلاعرسانی خواهد شد.
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