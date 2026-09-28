به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا صبح دوشنبه در جلسه کارگروه آتشنشانی و خدمات ایمنی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری این جلسه در دومین سال فعالیت استاندار، اظهار کرد: تشکیل چنین جلساتی نشاندهنده توجه به دغدغهها و مشکلات حوزه آتشنشانی و خدمات ایمنی در استان است.
وی با بیان اینکه شرایط تجهیزات آتشنشانی یاسوج با شهرهایی مانند شیراز و اصفهان قابل مقایسه نیست، افزود: نمیتوان شهری مانند یاسوج را که سابقه شهرنشینی آن با شهرهایی مانند شیراز و اصفهان قابل قیاس نیست، از نظر امکانات و زیرساختهای آتشنشانی با این شهرها مقایسه کرد.
شهردار یاسوج با اشاره به دشواریهای فعالیت آتشنشانان، تصریح کرد: در حادثه آتشسوزی مصلای یاسوج، همکاران آتشنشانی را دیدیم که با چهرههای غبارآلود و دودگرفته، موهای نیمهسوخته و در حالی که نفسزنان بودند، برای مهار آتش تلاش میکردند.
آشنا ادامه داد: همه مسئولان ارشد استان و مردم نسبت به اهمیت و ضرورت تقویت تجهیزات آتشنشانی آگاهی دارند و کاستیهای موجود نیز بر کسی پوشیده نیست، اما باید برای رفع این کمبودها به صورت جدی اقدام شود.
وی با اشاره به پیگیریهای چندین ساله برای تأمین نردبان آتشنشانی، گفت: سالها موضوع تأمین یک دستگاه نردبان آتشنشانی را پیگیری کردیم، اما این مطالبه تاکنون به نتیجه نرسیده بود.
شهردار یاسوج با قدردانی از حمایتهای استاندار کهگیلویه و بویراحمد، افزود: در دوره اخیر، دو دستگاه خودرو برای آتشنشانی شهر یاسوج تأمین شد که اتفاق مهمی برای مجموعه مدیریت شهری است.
آشنا بیان کرد: علاوه بر این، در حوزههای مختلف شهرداری از جمله سازمان آرامستان و فضای سبز نیز حمایتهایی صورت گرفته و بخشی از نیازهای مدیریت شهری با همراهی استانداری و دستگاههای استانی تأمین شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم این حمایتها، خاطرنشان کرد: یاسوج به عنوان مرکز استان نیازمند توجه ویژه در حوزه تجهیزات و امکانات آتشنشانی است و انتظار میرود روند تأمین تجهیزات مورد نیاز این مجموعه ادامه پیدا کند.
شهردار یاسوج همچنین از پیگیری مطالبات آتشنشانی استان در سطح ملی خبر داد و گفت: دغدغههای مطرحشده در این جلسه را به عنوان نماینده مجموعه مدیریت شهری و آتشنشانی در وزارت کشور نیز پیگیری خواهیم کرد.
آشنا در پایان با قدردانی از استاندار و مجموعه استانداری کهگیلویه و بویراحمد، گفت: قدردانی از مسئولانی که برای حل مشکلات و تأمین تجهیزات تلاش میکنند، به معنای نادیده گرفتن کاستیها نیست، بلکه اقدامی برای تقویت روند پیگیری و حل مشکلات موجود است.
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