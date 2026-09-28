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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

آتش‌نشانی یاسوج در مسیر نوسازی تجهیزات

آتش‌نشانی یاسوج در مسیر نوسازی تجهیزات

یاسوج- شهردار یاسوج با اشاره به کمبودهای تاریخی تجهیزات آتش‌نشانی مرکز استان، از تأمین دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی برای این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا صبح دوشنبه در جلسه کارگروه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری این جلسه در دومین سال فعالیت استاندار، اظهار کرد: تشکیل چنین جلساتی نشان‌دهنده توجه به دغدغه‌ها و مشکلات حوزه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در استان است.

وی با بیان اینکه شرایط تجهیزات آتش‌نشانی یاسوج با شهرهایی مانند شیراز و اصفهان قابل مقایسه نیست، افزود: نمی‌توان شهری مانند یاسوج را که سابقه شهرنشینی آن با شهرهایی مانند شیراز و اصفهان قابل قیاس نیست، از نظر امکانات و زیرساخت‌های آتش‌نشانی با این شهرها مقایسه کرد.

شهردار یاسوج با اشاره به دشواری‌های فعالیت آتش‌نشانان، تصریح کرد: در حادثه آتش‌سوزی مصلای یاسوج، همکاران آتش‌نشانی را دیدیم که با چهره‌های غبارآلود و دودگرفته، موهای نیمه‌سوخته و در حالی که نفس‌زنان بودند، برای مهار آتش تلاش می‌کردند.

آشنا ادامه داد: همه مسئولان ارشد استان و مردم نسبت به اهمیت و ضرورت تقویت تجهیزات آتش‌نشانی آگاهی دارند و کاستی‌های موجود نیز بر کسی پوشیده نیست، اما باید برای رفع این کمبودها به صورت جدی اقدام شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های چندین ساله برای تأمین نردبان آتش‌نشانی، گفت: سال‌ها موضوع تأمین یک دستگاه نردبان آتش‌نشانی را پیگیری کردیم، اما این مطالبه تاکنون به نتیجه نرسیده بود.

شهردار یاسوج با قدردانی از حمایت‌های استاندار کهگیلویه و بویراحمد، افزود: در دوره اخیر، دو دستگاه خودرو برای آتش‌نشانی شهر یاسوج تأمین شد که اتفاق مهمی برای مجموعه مدیریت شهری است.

آشنا بیان کرد: علاوه بر این، در حوزه‌های مختلف شهرداری از جمله سازمان آرامستان و فضای سبز نیز حمایت‌هایی صورت گرفته و بخشی از نیازهای مدیریت شهری با همراهی استانداری و دستگاه‌های استانی تأمین شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این حمایت‌ها، خاطرنشان کرد: یاسوج به عنوان مرکز استان نیازمند توجه ویژه در حوزه تجهیزات و امکانات آتش‌نشانی است و انتظار می‌رود روند تأمین تجهیزات مورد نیاز این مجموعه ادامه پیدا کند.

شهردار یاسوج همچنین از پیگیری مطالبات آتش‌نشانی استان در سطح ملی خبر داد و گفت: دغدغه‌های مطرح‌شده در این جلسه را به عنوان نماینده مجموعه مدیریت شهری و آتش‌نشانی در وزارت کشور نیز پیگیری خواهیم کرد.

آشنا در پایان با قدردانی از استاندار و مجموعه استانداری کهگیلویه و بویراحمد، گفت: قدردانی از مسئولانی که برای حل مشکلات و تأمین تجهیزات تلاش می‌کنند، به معنای نادیده گرفتن کاستی‌ها نیست، بلکه اقدامی برای تقویت روند پیگیری و حل مشکلات موجود است.

کد مطلب 6961142

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