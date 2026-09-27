خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سفر بامدادی یک دستگاه اتوبوس مسافربری از کرمانشاه به مقصد تهران، در محور همدان ـ ساوه با حادثه‌ای تلخ و مرگبار پایان یافت؛ حادثه‌ای که در پی واژگونی اتوبوس، ۱۱ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۲۲ نفر دیگر مصدوم شدند.

این اتوبوس متعلق به تعاونی ۱۵ کرمانشاه بود و هنگام وقوع حادثه ۳۹ مسافر و راننده را جابه‌جا می‌کرد. سانحه در ساعات ابتدایی بامداد شنبه چهارم مهرماه در کیلومتر ۲۵ محور ساوه رخ داد و پس از وقوع آن، نیروهای امدادی و درمانی برای رسیدگی به وضعیت سرنشینان وارد عمل شدند.

بررسی‌های اولیه پلیس راه نشان می‌دهد که علت تامه واژگونی، عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی راننده اعلام شده است؛ موضوعی که بار دیگر اهمیت استراحت کافی رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی پیش از آغاز سفر و ضرورت توقف به‌موقع هنگام احساس خستگی را مورد توجه قرار می‌دهد.

در پی این حادثه، روند امدادرسانی و درمان مصدومان در شهرستان ساوه ادامه یافت و مسئولان استان کرمانشاه نیز برای پیگیری وضعیت هم‌استانی‌های آسیب‌دیده، با مسئولان استان مرکزی وارد هماهنگی شدند.

پیگیری استانداری کرمانشاه برای درمان مصدومان

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، پس از وقوع این سانحه برای پیگیری روند امدادرسانی و درمان مصدومان با مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی و سیدمهدی حسینی، فرماندار ویژه ساوه تماس گرفت و در جریان آخرین وضعیت آسیب‌دیدگان قرار گرفت.

حبیبی در این تماس بر ضرورت بسیج امکانات درمانی برای رسیدگی به مجروحان تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های بیمارستانی منطقه و تسریع در روند ارائه خدمات درمانی به مصدومان شد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر رسیدگی همه‌جانبه و ویژه به وضعیت مجروحان این حادثه تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق و فوری ابعاد سانحه و شناسایی علل وقوع آن در کوتاه‌ترین زمان شد.

مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی نیز ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، مراتب تسلیت و همدردی خود را با مردم و مسئولان استان کرمانشاه و خانواده‌های جان‌باختگان اعلام کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های درمانی شهرستان ساوه گفت: مراکز درمانی و کادر پزشکی این شهرستان از نخستین لحظات حادثه برای نجات جان مصدومان به کار گرفته شده‌اند و روند ارائه خدمات تا بهبودی آسیب‌دیدگان ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، روند درمان مصدومان در مراکز درمانی ساوه ادامه دارد و پلیس نیز بررسی‌های تخصصی خود برای مشخص شدن علت وقوع حادثه را در دستور کار قرار داده است.

۹ مصدوم ترخیص شدند؛ ۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه

علی سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه ـ تهران اظهار کرد: روند درمان افراد بستری در مراکز درمانی ساوه همچنان ادامه دارد و شرایط بیماران به صورت مستمر تحت بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۰۴:۵۴ بامداد شنبه چهارم مهرماه در کیلومتر ۲۵ محور ساوه رخ داد و در جریان آن ۲۲ نفر مصدوم شدند و ۱۱ نفر از سرنشینان نیز جان خود را از دست دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: از میان مصدومان، ۱۵ نفر مرد، ۶ نفر زن و یک دختر ۱۲ ساله هستند که پس از انتقال به مراکز درمانی ساوه تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند.

سروش ادامه داد: ۱۷ نفر از مصدومان در بیمارستان شهید مدرس ساوه و پنج نفر در بیمارستان شهید چمران این شهرستان بستری شدند که تاکنون ۹ نفر پس از دریافت خدمات درمانی لازم ترخیص شده‌اند و روند رسیدگی به سایر بیماران همچنان ادامه دارد.

وی درباره وضعیت بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه گفت: در حال حاضر دو نفر از مصدومان در بخش ICU تحت درمان هستند که یکی از آنها پس از جدا شدن از دستگاه تنفس مصنوعی، با توجه به شرایط بالینی و نیاز به انجام جراحی عروق، برای ادامه روند درمان به یکی از مراکز درمانی تهران اعزام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: سایر مصدومان بستری نیز تحت مراقبت و درمان قرار دارند و در صورت تشخیص تیم پزشکی و نیاز به دریافت خدمات تخصصی، انتقال آنها به مراکز درمانی تهران انجام خواهد شد.سروش با تأکید بر پیگیری مستمر وضعیت مصدومان اظهار کرد: روند درمان بیماران به صورت مداوم دنبال می‌شود و

تصمیم‌گیری درباره انتقال هر یک از افراد بستری بر اساس شرایط بالینی و نظر تیم پزشکی خواهد بود.

وی همچنین درباره وضعیت خاص مصدومان این حادثه گفت: بر اساس اطلاعات موجود، موردی از حضور مادر باردار در میان مصدومان واژگونی اتوبوس گزارش نشده است.

اعزام هیئت ویژه کرمانشاه به ساوه برای پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان

بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اعزام هیئتی ویژه به شهرستان ساوه برای پیگیری مستقیم وضعیت مصدومان این سانحه خبر داد.

وی اظهار کرد: با دستور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، فرماندار شهرستان صحنه و مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به ساوه اعزام شدند تا وضعیت درمان مصدومان و نیازهای آنان را به صورت مستقیم و میدانی دنبال کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه افزود: در حادثه واژگونی اتوبوس مسیر کرمانشاه به تهران در آزادراه ساوه ـ همدان، ۱۱ نفر از هم‌استانی‌ها جان خود را از دست دادند و ۲۲ نفر نیز مصدوم شدند که هم‌اکنون در مراکز درمانی شهرستان ساوه تحت مراقبت پزشکی قرار دارند.

سلیمانی تصریح کرد: حضور نمایندگان استانداری در ساوه با هدف نظارت میدانی بر روند درمان مصدومان و همچنین تسهیل شرایط همراهان آنان در بیمارستان‌ها انجام شده تا امور مرتبط با آسیب‌دیدگان با سرعت و کیفیت مناسب پیگیری شود.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان استان مرکزی خاطرنشان کرد: در تماس با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و فرماندار ویژه ساوه، آخرین وضعیت خدمات امدادی و روند ارائه خدمات درمانی در بیمارستان‌ها بررسی شد و مسئولان استان مرکزی نیز برای پشتیبانی از روند درمان مصدومان در حال پیگیری امور هستند.

معاون استاندار کرمانشاه درباره وضعیت مسافران این اتوبوس گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه کادر درمان، هیچ کودک یا بانوی بارداری در میان مصدومان و جان‌باختگان این حادثه گزارش نشده است.

سلیمانی در پایان اظهار کرد: پیگیری وضعیت مصدومان تا زمان ترخیص و تکمیل روند درمان آنها ادامه خواهد داشت و علت وقوع این سانحه نیز پس از پایان بررسی‌ها و کارشناسی‌های تخصصی پلیس راه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

حادثه تلخ واژگونی اتوبوس کرمانشاه ـ تهران اکنون در دو مسیر موازی دنبال می‌شود؛ نخست، ادامه درمان و مراقبت از مصدومان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و دوم، تکمیل بررسی‌های تخصصی برای روشن شدن ابعاد و علت دقیق سانحه. مطالبه جدی خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان و افکار عمومی این است که روند درمان آسیب‌دیدگان تا حصول نتیجه کامل با جدیت ادامه یابد و گزارش کارشناسی علت حادثه نیز پس از تکمیل بررسی‌ها شفاف اطلاع‌رسانی شود تا ضمن حمایت از آسیب‌دیدگان، از تکرار حوادث مشابه در ناوگان حمل‌ونقل عمومی جلوگیری شود.