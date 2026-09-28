دستور ویژه فرمانده انتظامی کردستان برای بررسی رفتار مأمور گشت سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کردستان اعلام کرد: در پی انتشار تصاویری از نحوه برخورد یکی از کارکنان واحد گشت انتظامی در شهر سنندج، موضوع با دستور ویژه سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان، در دستور کار بازرسی فرماندهی انتظامی کردستان قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مأمور مربوطه به اداره بازرسی فرماندهی انتظامی استان احضار شده و بررسی‌ها و تحقیقات درباره نحوه عملکرد وی در این حادثه همچنان ادامه دارد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس کردستان همچنین اعلام کرد که در بررسی‌های تکمیلی مشخص شده است راننده خودرو فاقد گواهینامه رانندگی بوده و شرایط ایجادشده می‌توانسته برای وی و سرنشین خودرو خطرآفرین باشد.

با این حال، پلیس کردستان تأکید کرده است که رعایت کرامت انسانی، حقوق شهروندی و اجرای مأموریت در چارچوب قانون از اصول مورد تأکید فراجا است و در صورت احراز هرگونه تخلف، مطابق ضوابط قانونی با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

بررسی این پرونده از سوی بازرسی فرماندهی انتظامی استان ادامه دارد و نتیجه آن پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.