تیم ملی و فرصتی برای فرار از انتقادات ؛ فشار به قلعه نویی در کازان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ سهشنبه ۸ مهر در ورزشگاه «آکبارس آرنا» کازان به مصاف روسیه میرود که دومین دیدار شاگردان امیر قلعهنویی در فیفادی سپتامبر محسوب میشود. ایران در نخستین بازی خود در این پنجره برابر ازبکستان با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد تا برخلاف آنچه از یک بازی تدارکاتی انتظار میرفت، این مسابقه بیشتر از آنکه دستاوردی برای کادر فنی داشته باشد، پرسشهای تازهای درباره شرایط تیم ملی ایجاد کند.
شکست در فرغانه البته به خودی خود فاجعهای برای یک تیم ملی نیست چرا که فوتبال از نتیجههای غیرمنتظره پر است و مسابقات دوستانه نیز معمولا برای آزمون بازیکنان و تاکتیکها برگزار میشوند. موضوع از جایی شروع میشود که تیمی بعد از چنین شکستی باید در بازی بعدی نشانهای از اصلاح اشتباهات و تغییر روند نشان دهد. حالا روسیه دقیقاً همین فرصت را در اختیار ایران قرار داده است.
حالا کار به کازان رسیده است. شهری که برای فوتبال ایران یک خاطره ویژه هم دارد و بازگشت سردار آزمون به آن، یکی از حاشیههای جذاب این مسابقه است. مهاجم تیم ملی سالها پیش در روبینکازان مطرح شد و اکنون پس از مدتی دوری از تیم ملی دوباره پیراهن ایران را بر تن کرده است. آزمون در دیدار برابر ازبکستان از ابتدا در ترکیب قرار نگرفت و در نیمه دوم به میدان آمد و همین مسئله احتمال حضور بیشتر او مقابل روسیه را افزایش داده است اما جذابیت اصلی مسابقه برای فوتبال ایران جای دیگری است جایی که نگاهها بار دیگر به نیمکت تیم ملی و تصمیمهای امیر قلعهنویی دوخته شده است.
سرمربی تیم ملی ایران در هفتههای گذشته بارها از اهمیت آمادهسازی برای رقابتهای آینده صحبت کرده و طبیعتاً میتوانست از بازی با ازبکستان برای آزمایش نفرات و ساختارهای مختلف استفاده کند. اما وقتی نتیجه با شکست ۳ بر یک همراه میشود، بازی بعدی دیگر فقط محلی برای امتحان کردن بازیکنان نیست؛ دستکم برای افکار عمومی، تبدیل به نخستین فرصت پاسخ دادن به انتقادها میشود.
قلعهنویی حالا روسیه را پیش روی خود میبیندکه به گفته والری کارپین، سرمربی روسها، ایران را در جمع تیمهای قدرتمند آسیا میداند و مسابقه کازان را فرصتی برای ارزیابی تیمش برابر یک حریف سطح بالا تلقی میکند. روسیه نیز در این اردو قرار است نخستین بازی خود را برابر ایران برگزار کند و سپس در ادامه به مصاف نامیبیا و نیجریه برود.
این تفاوت شرایط میتواند اهمیت مسابقه را بیشتر کند. روسها با یک هفته فرصت برای آمادهسازی وارد این بازی شدهاند و ایران بعد از یک شکست سنگین باید خیلی سریع واکنش نشان دهد. بنابراین کازان برای ملیپوشان ایران تنها یک مقصد دیگر در تقویم فیفادی نیست بلکه محلی است برای اینکه مشخص شود شکست فرغانه یک اتفاق مقطعی بوده یا نشانهای از مشکلاتی که باید جدیتر درباره آنها فکر کرد.
از سوی دیگر، بازی با روسیه فرصتی است تا قلعهنویی درباره انتخابهایش در ترکیب و شیوه بازی تیم ملی پاسخ عملی بدهد. اگر قرار باشد همان مشکلات مسابقه قبلی تکرار شود، طبیعی است که سؤالهای بیشتری درباره ساختار دفاعی، فاصله خطوط، نحوه انتقال توپ و البته برنامه هجومی تیم مطرح شود. تیم ملی در مسیر آمادهسازی برای جام ملتهای آسیا دیگر نمیتواند تمام ضعفهایش را پشت عنوان «بازی دوستانه» پنهان کند. مسابقات تدارکاتی دقیقاً برای پیدا کردن ایرادها برگزار میشوند، اما پیدا کردن ایراد زمانی ارزش دارد که در بازی بعدی اثری از اصلاح دیده شود.
از این منظر روسیه یک آزمون جدی برای تیم ملی است نه به این دلیل که نتیجه این مسابقه قرار است سرنوشت فوتبال ایران را تعیین کند بلکه به این دلیل که فاصله میان دو بازی آنقدر کوتاه است که میتوان واکنش کادر فنی به اشتباهات مسابقه قبل را دید.
اگر ایران مقابل روسیه نمایش متفاوتی ارائه دهد، شکست فرغانه میتواند در حد یک لغزش باقی بماند؛ اما اگر همان آشفتگیها تکرار شود، دوباره همان سؤال قدیمی به میان خواهد آمد: تیم ملی دقیقاً در این فیفادی قرار است چه چیزی را امتحان کند و چه چیزی را اصلاح کند؟
قلعهنویی در فرغانه یک فرصت داشت تا تیمش را محک بزند و نتیجه مطلوبی نگرفت. حالا در کازان فرصت دوم را در اختیار دارد. این بار دیگر نه میتوان از اولین بازی اردو بودن مسابقه گفت، نه از اینکه تیم هنوز به شرایط مسابقه نرسیده و نه از اینکه بازیکنان در حال شناخت یکدیگر هستند؛ چرا که تیم ملی برای بازی دوم این فیفادی وارد زمین میشود و کادر فنی نیز اطلاعات یک مسابقه کامل را در اختیار دارد.
البته همچنان میتوان گفت که مسابقه دوستانه است و نتیجه آن در جدول هیچ رقابتی ثبت نمیشود؛ اما فوتبال ملی فقط جدول و امتیاز نیست. گاهی یک بازی دوستانه میتواند تصویری بسیار روشن از وضعیت یک تیم به نمایش بگذارد. بهخصوص وقتی حریف بعدی روسیه باشد و قرار باشد تیم ملی ایران مقابل تماشاگران پرتعداد کازان، واکنشی متفاوت از آنچه در فرغانه نشان داد ارائه کند.
تیم ملی ایران حالا در کازان به دنبال یک پیروزی ساده نیست؛ به دنبال اثبات این است که شکست ۳ بر یک برابر ازبکستان واقعاً همان اتفاقی بوده که کادر فنی میگوید. برای قلعهنویی، بازی با روسیه میتواند فرصتی برای پاسخ دادن در زمین باشد؛ جایی که برخلاف نشستهای خبری، دیگر هیچ توجیهی نمیتواند جای عملکرد واقعی تیم را بگیرد.
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