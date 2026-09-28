به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فاطمه شریف درباره شرایط این اردو اظهار کرد: اردوی تیم از پنجم مهرماه آغاز شده و با نزدیک شدن به زمان برگزاری المپیک جوانان سنگال تمرکز کادر فنی بر آمادهسازی فنی و تاکتیکی بازیکنان است. تلاش میکنیم بازیکنان را برای حضور در المپیک جوانان سنگال آماده کنیم. در این مرحله تمرکز اصلی ما روی تمرینات تخصصی فوتسال و اجرای تاکتیکهایی است که در مسابقات به آنها نیاز خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در تمرینات روی پرس، نحوه انتقال از دفاع به حمله و از حمله به دفاع و همچنین کارهای تیمی در فاز دفاع و حمله تمرکز داریم. هدف ما این است که بازیکنان درک مناسبی از وظایف خود داشته باشند و بتوانند تاکتیکهای موردنظر کادر فنی را در شرایط مسابقه اجرا کنند.
شریف درباره بازی تدارکاتی این اردو گفت: روز چهارشنبه هشتم مهرماه یک دیدار دوستانه مقابل تیم فوتسال پرند برگزار میکنیم. این بازی برای ما اهمیت دارد چرا که میتوانیم شرایط بازیکنان و میزان آمادگی تیم را در فضای مسابقه ارزیابی کنیم و نکات موردنظرمان را در یک بازی واقعی محک بزنیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان درباره برنامه روز پایانی اردو نیز گفت: با توجه به اینکه مسابقات المپیک جوانان به میزبانی سنگال برگزار میشود با هماهنگی کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال واکسیناسیون بازیکنان در دستور کار قرار گرفته است. واکسیناسیون در روز پایانی این اردو انجام میشود و بازیکنان باید دو دز واکسن دریافت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در فرصت باقیمانده تلاش میکنیم تمرکز خود را روی آمادهسازی فنی و تاکتیکی تیم بگذاریم و بازیکنان را به شرایط مطلوب برای حضور در المپیک جوانان برسانیم.
برنامه زمانبندی بازیهای تیم ملی فوتسال جوانان بانوان کشورمان به شرح زیر است:
یکشنبه ۱۰ آبان: ساعت ۱۳:۳۰
*کاستاریکا - ایران
سهشنبه ۱۲ آبان: ساعت ۱۵:۳۰
*کامرون - ایران
پنجشنبه ۱۴ آبان: ساعت ۱۳:۳۰
*ایتالیا - ایران
مسابقات در مجتمع ورزشی ایبا مار دیوپ شهر داکار پایتخت سنگال برگزار میشود و تیم ملی فوتسال جوانان کشورمان در گروه B قرار دارد.
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