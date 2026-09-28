به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شهاب زاهدی درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار تدارکاتی با روسیه، اظهار کرد: شرایط اردو خیلی خوب است. بچه‌ها با تمرکز کامل کار می‌کنند و برنامه تاکتیکی خود را هم به خوبی پیگیری می‌کنیم. با توکل بر خدا، امیدواریم بتوانیم بازی خوبی ارائه داده و دل مردم عزیزمان را شاد کنیم.

وی درباره شرایط آمادگی خودش، گفت: خدا را شکر در شرایط خیلی خوبی هستم. فصل را به خوبی شروع کردم و الان هم آمادگی بدنی‌ام در شرایط قابل توجهی است. امیدوارم بتوانم مثل یک سرباز به تیم ملی کشورم کمک کنم.

مهاجم تیم ملی ایران درباره عملکرد تیم در بازی با ازبکستان، توضیح داد: شرایط بازی قبلی کمی متفاوت بود. برخی اتفاقات در جریان بازی به وجود آمد که قطعاً روی نتیجه تأثیرگذار بود، اما همه این‌ها بخشی از فوتبال است. با رویکرد کادرفنی‌ فکر می‌کنم در بازی‌های آینده بتوانیم عملکرد خیلی بهتری ارائه بدهیم.

زاهدی درباره اینکه آیا در بازی دوستانه نتیجه مهم است یا ارزیابی نقاط ضعف و قوت تیم، عنوان کرد: همیشه در فوتبال شنیده‌ایم که در بازی‌های تدارکاتی برد و باخت خیلی مهم نیست و اصل ماجرا این است که نقاط ضعف و قوت خودمان را پیدا کنیم. برای حضور در جام ملت‌های آسیا، قطعاً همه تیم‌ها کم‌وکاستی‌هایی دارند و ما هم از این قضیه مستثنی نیستیم.

وی ادامه داد: مهم‌ترین موضوع این است که یک برنامه مشخص وجود دارد و ما طبق همان برنامه پیش می‌رویم. به امید خدا بتوانیم در جام ملت‌ها نتایج خوبی هم کسب کنیم و منتظر اتفاقات خوب هستیم.