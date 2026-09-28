اعتبارات اربعین باید پیش از موعد ابلاغ شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر دوشنبه در جلسه ستاد اربعین، مهم‌ترین مطالبه استان را تسریع در ابلاغ اعتبارات اربعین دانست و تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته ابلاغ اعتبارات به دقایق پایانی موکول شده است که این رویه باید برای سال آینده اصلاح شود تا برنامه‌ریزی‌ها با چالش مواجه نشوند.

استاندار ایلام با اشاره به آغاز فعالیت منطقه آزاد تجاری مهران، خواستار تعیین‌تکلیف سازه‌ها و تأسیساتی شد که پیش از استقرار این منطقه برای خدمات‌رسانی به زائران احداث شده‌اند.

وی افزود: لازم است با تدبیری ویژه، این سازه‌ها از برخی عوارض و فرآیندهای اداری جدید مستثنی شوند تا در روند خدمت‌رسانی خللی ایجاد نشود.

کرمی چهارخطه کردن مسیر مهران ـ دهلران ـ اندیمشک، به‌ویژه محور دهلران ـ اندیمشک را از اولویت‌های راهبردی استان برشمرد و گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای فعال‌سازی مرز چیلات در سال آینده، تسریع در اجرای این محور باید در دستور کار ویژه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در استان ایلام، پیگیری برای صدور مجوز ماده ۲۳ جهت احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر مهران را ضروری خواند و بر اجرای جدی این پروژه تأکید کرد. وی همچنین افزود: برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های مرز چیلات از جمله احداث پارکینگ و سرویس‌های بهداشتی، ضروری است استقرار دو منطقه از شهرداری تهران در این مرز از هم‌اکنون مصوب و عملیاتی شود.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم اجرای مصوبه تأمین یک‌هزار و ۵۰۰ تن قیر توسط وزارت نفت برای روکش باند فرودگاه آبدانان اشاره کرد و گفت: با توجه به نقش پشتیبانی هوایی این فرودگاه از مرز چیلات، انتظار می‌رود این مصوبه هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

استاندار ایلام با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای اربعین سال آینده آغاز شده است، به جنبه‌های فرهنگی اربعین اشاره کرد و افزود: برگزاری برنامه‌های آیینی توسط ایلات استان در پایانه برکت و موکب‌ها با استقبال زائران همراه بود. وی خاطرنشان کرد: این اقدامات فرهنگی، در کنار فضاسازی‌های محیطی و اقامه نماز، بخش مهمی از تجربه زیارت را شکل داد و برای سال آینده تلاش داریم با رفع نقاط ضعف، خدمات‌رسانی کیفی‌تری ارائه دهیم.