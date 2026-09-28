عبدالله میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت کانون مرکزی خدمت رضوی شهرستان دیّر و با مشارکت بنیاد برکت رضوی و خیرین نیکاندیش، پویش حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار همزمان با بازگشایی مدارس برگزار شد.
مسئول کانون مرکزی خدمت رضوی شهرستان دیّر افزود: این اقدام در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ رمضان صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار شهرستان و تسهیل شرایط برای تحصیل آنان در آستانه فصل بازگشایی مدارس بوده است.
مسئول کانون مرکزی خدمت رضوی شهرستان دیّر، گفت: در این پویش جهادی تعداد ۳۱۳ بسته نوشتافزار تهیه و میان دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
وی افزود: هر یک از این بستهها با ارزش ریالی ۲ میلیون تومان و در مجموع ۶۲۶ میلیون تومان، شامل اقلام ضروری تحصیلی بوده که با هدف فراهم کردن شرایط برابر آموزشی برای دانشآموزان تهیه شده است.
میرزایی در خصوص تامین منابع مالی این طرح افزود: این اقدام خداپسندانه با همافزایی و مشارکت ویژه بنیاد برکت رضوی و حمایت سخاوتمندانه خیرین شهرستان دیّر محقق شده است.
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