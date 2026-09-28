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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

مقاتلی: فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ترویج شود

مقاتلی: فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ترویج شود

بوشهر-فرماندار دشتی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: دفاع مقدس امسال با سال‌های گذشته متفاوت است از این رو باید فرهنگ ایثار و شهادت و یاد و نام شهدا بیش از گذشته در جامعه ترویج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم یادواره شهدای خلیج فارس با اشاره به مناسبت‌های مهم مهرماه اظهار کرد: دفاع مقدس امسال نسبت به سال‌های گذشته شرایط متفاوتی دارد و امروز در یک دفاع مقدس قرار داریم که نیازمند هوشیاری، انسجام و همراهی مردم و مسئولان است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای خلیج فارس افزود: شهدای خلیج فارس از جمله شهیدان نادر مهدوی و غلامحسین توسلی، نخستین هیمنه پوشالی استکبار جهانی و آمریکا را در خلیج فارس درهم شکستند و امروز هر جا نام خلیج فارس به میان می‌آید، یاد و نام این شهیدان نیز زنده می‌شود.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه یادواره شهدای خلیج فارس گفت: مردم و مسئولان با برگزاری این مراسم‌ها دین خود را به شهدا ادا می‌کنند که در همین راستا این برنامه ها باید با محوریت مردم و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شود و دستگاه‌های اجرایی نیز وظیفه پشتیبانی و فراهم کردن زمینه برگزاری مطلوب آن را بر عهده دارند.

مقاتلی: فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ترویج شود

مقاتلی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت با مردم شهرستان دشتی عجین شده است، تصریح کرد: برنامه‌های یادواره شهدای خلیج فارس باید با جدیت دنبال و اجرایی شود و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دعای ندبه در خورموج خاطرنشان کرد: ۱۰ مهرماه، دعای ندبه از مصلی شهید امام خامنه‌ای شهر خورموج به صورت زنده و سراسری از شبکه یک سیما پخش خواهد شد که فرصت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت و ظرفیت‌های شهرستان دشتی است.

کد مطلب 6961657

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