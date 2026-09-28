مقاتلی: فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم یادواره شهدای خلیج فارس با اشاره به مناسبتهای مهم مهرماه اظهار کرد: دفاع مقدس امسال نسبت به سالهای گذشته شرایط متفاوتی دارد و امروز در یک دفاع مقدس قرار داریم که نیازمند هوشیاری، انسجام و همراهی مردم و مسئولان است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای خلیج فارس افزود: شهدای خلیج فارس از جمله شهیدان نادر مهدوی و غلامحسین توسلی، نخستین هیمنه پوشالی استکبار جهانی و آمریکا را در خلیج فارس درهم شکستند و امروز هر جا نام خلیج فارس به میان میآید، یاد و نام این شهیدان نیز زنده میشود.
فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه یادواره شهدای خلیج فارس گفت: مردم و مسئولان با برگزاری این مراسمها دین خود را به شهدا ادا میکنند که در همین راستا این برنامه ها باید با محوریت مردم و خانوادههای معظم شهدا برگزار شود و دستگاههای اجرایی نیز وظیفه پشتیبانی و فراهم کردن زمینه برگزاری مطلوب آن را بر عهده دارند.
مقاتلی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت با مردم شهرستان دشتی عجین شده است، تصریح کرد: برنامههای یادواره شهدای خلیج فارس باید با جدیت دنبال و اجرایی شود و همه مدیران دستگاههای اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری دعای ندبه در خورموج خاطرنشان کرد: ۱۰ مهرماه، دعای ندبه از مصلی شهید امام خامنهای شهر خورموج به صورت زنده و سراسری از شبکه یک سیما پخش خواهد شد که فرصت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت و ظرفیتهای شهرستان دشتی است.
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