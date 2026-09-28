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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱

پکن: چین قاطعانه از کوبا حمایت خواهد کرد

پکن: چین قاطعانه از کوبا حمایت خواهد کرد

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: پکن قاطعانه از کوبا در پیمودن مسیر توسعه سوسیالیستی متناسب با شرایط ملی‌ اش، و همچنین در حراست از حاکمیت ملی و مقابله با مداخلات خارجی، حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز دوشنبه اعلام کرد: از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان چین و کوبا در ۶۶ سال پیش، 2 کشور پیوسته دوستی عمیقی را نسل‌ به‌ نسل حفظ کرده‌ اند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص اضافه کرد: در سال‌ های اخیر و تحت هدایت راهبردی سران دو کشور، پیشرفت‌ های مستمر و پایداری در مسیر ایجاد «جامعه‌ ای با سرنوشت مشترک» میان چین و کوبا حاصل شده است.

گوئو جیاکون، سپس افزود: فارغ از تحولات عرصه بین‌ الملل، چین قاطعانه از کوبا در پیمودن مسیر توسعه سوسیالیستی متناسب با شرایط ملی‌ اش، و همچنین در حراست از حاکمیت ملی و مقابله با مداخلات خارجی، حمایت خواهد کرد.

کد مطلب 6961700

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