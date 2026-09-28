پکن: چین قاطعانه از کوبا حمایت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز دوشنبه اعلام کرد: از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان چین و کوبا در ۶۶ سال پیش، 2 کشور پیوسته دوستی عمیقی را نسل‌ به‌ نسل حفظ کرده‌ اند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص اضافه کرد: در سال‌ های اخیر و تحت هدایت راهبردی سران دو کشور، پیشرفت‌ های مستمر و پایداری در مسیر ایجاد «جامعه‌ ای با سرنوشت مشترک» میان چین و کوبا حاصل شده است.

گوئو جیاکون، سپس افزود: فارغ از تحولات عرصه بین‌ الملل، چین قاطعانه از کوبا در پیمودن مسیر توسعه سوسیالیستی متناسب با شرایط ملی‌ اش، و همچنین در حراست از حاکمیت ملی و مقابله با مداخلات خارجی، حمایت خواهد کرد.