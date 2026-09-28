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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

رفع تصرف بیش از ۲۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در ایلام

رفع تصرف بیش از ۲۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در ایلام

ایلام - مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام از رفع تصرف بیش از ۲۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی عصر دوشنبه در جلسه شورای تامین مسکن اظهار کرد:در شش‌ماهه نخست سال جاری،۳۷ مورد رفع تصرف اراضی ملی و دولتی به مساحت ۲۱ هزار و ۲۴۷ مترمربع و به ارزش بیش از ۸۱ میلیارد تومان، به‌صورت فوری توسط یگان حفاظت از اراضی راه وشهرسازی استان رفع تصرف شد.

وی افزود: در همین مدت، یک مورد رفع تصرف به مساحت ۲۰۰مترمربع و به ارزش یک میلیارد تومان، با اجرای حکم قضایی انجام شد.

رفیعی با تأکید بر برخورد قانونی با متصرفان اراضی دولتی و ملی اظهار کرد: با هرگونه تصرف غیرقانونی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت ومتصرفان، مطابق قانون، تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام همچنین درباره خریدوفروش اراضی دولتی و ملی هشدار داد و گفت: هرگونه معامله این اراضی پیگردقانونی دارد و خریداران باید پیش از انجام معامله، استعلام‌های لازم را از مراجع ذی‌ربط،از جمله اداره‌کل راه و شهرسازی استان ایلام، دریافت کنند.

کد مطلب 6961655

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