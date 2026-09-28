رفع تصرف بیش از ۲۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رفیعی عصر دوشنبه در جلسه شورای تامین مسکن اظهار کرد:در شش‌ماهه نخست سال جاری،۳۷ مورد رفع تصرف اراضی ملی و دولتی به مساحت ۲۱ هزار و ۲۴۷ مترمربع و به ارزش بیش از ۸۱ میلیارد تومان، به‌صورت فوری توسط یگان حفاظت از اراضی راه وشهرسازی استان رفع تصرف شد.

وی افزود: در همین مدت، یک مورد رفع تصرف به مساحت ۲۰۰مترمربع و به ارزش یک میلیارد تومان، با اجرای حکم قضایی انجام شد.

رفیعی با تأکید بر برخورد قانونی با متصرفان اراضی دولتی و ملی اظهار کرد: با هرگونه تصرف غیرقانونی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت ومتصرفان، مطابق قانون، تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام همچنین درباره خریدوفروش اراضی دولتی و ملی هشدار داد و گفت: هرگونه معامله این اراضی پیگردقانونی دارد و خریداران باید پیش از انجام معامله، استعلام‌های لازم را از مراجع ذی‌ربط،از جمله اداره‌کل راه و شهرسازی استان ایلام، دریافت کنند.