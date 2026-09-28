به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در نشست شورای قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش مازندران با تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس، دفاع از قرآن، اسلام و ارزشهای الهی بود و امیدواریم با انجام مسئولیتهای قرآنی بتوانیم رضایت شهدایی را که در مسیر قرآن و اسلام جان خود را فدا کردند، جلب کنیم.
وی با قدردانی از حضور و تلاش دستگاهها و مجموعههای فعال در حوزه قرآن، بهویژه حجتالاسلام والمسلمین موحدینژاد، افزود: مازندران از ظرفیت قابل توجهی در حوزه قرآن برخوردار است و قاریان، معلمان، مؤسسات و خانههای قرآنی متعددی در استان فعالیت دارند، اما این ظرفیت نباید موجب شود خود را به وضع موجود محدود کنیم؛ چراکه تا رسیدن به قله فاصله داریم.
نماینده ولیفقیه در مازندران بر ضرورت تفکیک برنامههای قرآنی در سطح عمومی و تخصصی تأکید کرد و گفت: در بخش آموزش عمومی باید زمینه آشنایی مردم با ظاهر عمیق قرآن و در سطح تخصصی نیز شرایط لازم برای فهم باطن و مفاهیم عمیق قرآن فراهم شود.
وی خواستار فعالتر شدن کمیته آموزش عمومی شد و ادامه داد: باید برنامهای داشته باشیم که نسل جدید بتواند قرآن را صحیح و بدون غلط تلاوت کند. قابل قبول نیست دانشآموزی پس از ۱۲ سال تحصیل، حتی در خانوادهای باسواد، نتواند قرآن را درست بخواند.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به اهمیت ایجاد عادت روزانه به تلاوت قرآن در میان مردم تصریح کرد: اگر شمار زیادی حافظ کل قرآن تربیت شوند، اما عموم مردم ارتباطی با قرآن نداشته باشند و حتی روزانه یک صفحه از قرآن را نخوانند، به هدف مورد نظر نرسیدهایم.
وی افزود: اولویت امروز باید ایجاد انس عمومی با قرآن باشد و لازم است کاری کنیم مردم هر روز دستکم یک صفحه قرآن بخوانند. این موضوع از نظر اثرگذاری اجتماعی میتواند اهمیت بیشتری از افزایش صرف تعداد حافظان داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین از برنامه «درسهایی از قرآن» حجتالاسلام والمسلمین قرائتی به عنوان یکی از نمونههای موفق در زمینه آشنایی عمومی با قرآن یاد کرد و گفت: این برنامه طی سالهای طولانی توانسته با شیوهای جذاب، هنرمندانه و محتوایی، ارتباط مخاطبان را با مفاهیم قرآنی تقویت کند.
وی ادامه داد: طرح پرسش و اهدای جایزه پس از پخش برنامههای قرآنی نیز ابتکار مناسبی بوده که زمینه مشارکت و توجه بیشتر دانشآموزان به این مباحث را فراهم کرده است.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه همه مسئولان و نهادهای فرهنگی در قبال قرآنی شدن جامعه مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که در حوزه فعالیتهای قرآنی یا کوتاهی کردهایم یا به اندازه کافی نتوانستهایم وظیفه خود را انجام دهیم؛ بنابراین باید از فرصتهای موجود برای جبران استفاده کنیم.
وی در پایان بر ضرورت تحرک بیشتر شورای قرآنی استان تأکید کرد و گفت: کمیته آموزش عمومی باید با جدیت بیشتری فعال شود تا زمینه گسترش فرهنگ قرآنی و رونق فعالیتهای قرآنی در مازندران فراهم شود.
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