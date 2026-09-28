انهدام باند سارقان به عنف در پیشوا؛ کشف سه موتورسیکلت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عربی بعد از ظهر دوشنبه از دستگیری اعضای باند سارقان به عنف و موتورسیکلت در حوزه استحفاظی پاسگاه یوسف‌رضا خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سه دستگاه موتورسیکلت، موتور کولر گازی، لامپ نواری، المنت، ۱۰ متر سیم برق و یک عدد پمپ آب کشف شد.

سرهنگ عربی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف و موتورسیکلت در حوزه استحفاظی پاسگاه یوسف‌رضا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اجرای گشت‌های شبانه و بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی، سارقان را در روستای گل‌عباس شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ عربی ادامه داد: در این عملیات دو متهم دستگیر شدند و در بازرسی از محل، سه دستگاه موتورسیکلت، موتور کولر گازی، لامپ نواری، المنت، ۱۰ متر سیم برق و یک عدد پمپ آب کشف شد. یکی از متهمان در تحقیقات تخصصی به چند فقره سرقت دیگر از جمله سرقت احشام، موتورسیکلت و سرقت به عنف گردنبند اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی پیشوا خاطرنشان کرد: موتورسیکلت مسروقه به مال‌باخته تحویل و متهمان دستگیرشده با دستور قضایی روانه زندان شدند؛ تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای این باند ادامه دارد.