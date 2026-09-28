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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

سیلاب به روستاهای فیروزکوه رسید؛ بارش راه‌های روستایی را درگیر کرد

سیلاب به روستاهای فیروزکوه رسید؛ بارش راه‌های روستایی را درگیر کرد

فیروزکوه- سیلاب به روستاهای فیروزکوه رسید؛ بارش شدید، راه‌های روستایی را درگیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران در فیروزکوه، عصر دوشنبه به جاری شدن سیلاب در روستاهای طرود و گدوک منجر شد.

این بارندگی‌ها در حالی رخ داده که برای منطقه هشدار زرد هواشناسی صادر شده بود و احتمال وقوع روان‌آب و سیلاب در نقاط مستعد پیش‌بینی شده بود.

فیروزکوه از مناطق کوهستانی استان تهران است که در زمان بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت، برخی نقاط آن با خطر شکل‌گیری روان‌آب و سیلاب ناگهانی روبه‌رو می‌شوند.

هنوز گزارشی درباره میزان خسارت احتمالی این سیلاب یا آسیب به تأسیسات و راه‌های ارتباطی منطقه منتشر نشده است.

کد مطلب 6961681

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