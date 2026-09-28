به گزارش خبرنگار مهر، بارش شدید باران در فیروزکوه، عصر دوشنبه به جاری شدن سیلاب در روستاهای طرود و گدوک منجر شد.
این بارندگیها در حالی رخ داده که برای منطقه هشدار زرد هواشناسی صادر شده بود و احتمال وقوع روانآب و سیلاب در نقاط مستعد پیشبینی شده بود.
فیروزکوه از مناطق کوهستانی استان تهران است که در زمان بارشهای شدید و کوتاهمدت، برخی نقاط آن با خطر شکلگیری روانآب و سیلاب ناگهانی روبهرو میشوند.
هنوز گزارشی درباره میزان خسارت احتمالی این سیلاب یا آسیب به تأسیسات و راههای ارتباطی منطقه منتشر نشده است.
نظر شما