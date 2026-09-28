همایش روز سرباز و آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه پدافند هوایی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روز سرباز و آیین آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویان دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) با حضور امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، در این دانشگاه برگزار شد.



در این مراسم که با حضور فرماندهان، مسئولان، استادان، دانشجویان و سربازان وظیفه دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز سرباز، آغاز سال تحصیلی جدید دانشجویان این دانشگاه نیز به‌صورت رسمی آغاز شد.



امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، در این همایش، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، اظهار داشت: جوانان امروز باید با بهره‌گیری از علم، تقوا، اخلاق، شجاعت و تلاش، خود را برای ایفای مسئولیت‌های بزرگ در مسیر اعتلای ایران اسلامی آماده کنند.



امیر سرتیپ الهامی در ادامه با تبریک روز سرباز و آغاز سال تحصیلی جدید، خطاب به دانشجویان و سربازان، با اشاره به ضرورت توجه همزمان جوانان به تحصیل، تهذیب و ورزش، گفت: جوانان باید در کنار کسب علم و دانش، به تقویت روح و جسم خود نیز توجه داشته باشند و با تقوا، اخلاق و احساس مسئولیت، خود را برای پذیرش مسئولیت‌های آینده آماده کنند.



فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، خلاقیت و شجاعت را از الزامات مهم برای نسل جوان و نیروهای مسلح دانست و تصریح کرد: در شرایط امروز، باید زمینه بروز و ظهور خلاقیت و شجاعت جوانان فراهم شود و مسئولان آموزشی مراقب باشند این ظرفیت‌ها محدود یا سرکوب نشود.



امیر سرتیپ الهامی با تأکید بر اینکه خلاقیت و شجاعت از عناصر تعیین‌کننده در صحنه رزم هستند، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی باید میدان را برای ظهور و بروز ابتکار، خلاقیت و شجاعت جوانان فراهم کنند تا آنان بتوانند در آینده با بهره‌گیری از توان علمی و روحیه ابتکار، مسئولیت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه سربازی، گفت: خدمت سربازی نباید صرفاً یک وظیفه تلقی شود، بلکه باید آن را فرصتی برای آموختن، قوی شدن و رشد روحی و جسمی دانست و برای پرورش انسان‌های متعهد، مسئول و کارآمد از این فرصت استفاده کرد.



فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) کشور با اشاره به فداکاری سربازان در جریان جنگ‌های اخیر، افزود: نمونه‌های ارزشمندی از غیرت، بصیرت و مسئولیت‌پذیری سربازان را شاهد بوده‌ایم؛ سربازانی که با وجود شرایط دشوار، پادگان و محل خدمت خود را ترک نکردند و برخی نیز با وجود دریافت کارت پایان خدمت، تا پایان مأموریت در کنار یگان خود باقی ماندند.



وی با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً تکلیف‌محور، اظهار داشت: مأموریت‌محوری را باید حفظ کنیم، اما نباید در آن متوقف شویم. نباید هدف ما صرفاً رفع تکلیف باشد؛ باید به نتیجه نگاه کنیم و تلاش کنیم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.



فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)ادامه داد: نتیجه‌ای که باید در مجموعه اقدامات و عملکرد ما حاصل شود، اعتلای ایران اسلامی است. هر فردی باید با احساس مسئولیت نسبت به کشور، حتی در جایی که تکلیف مشخصی به او ابلاغ نشده است، برای خود مسئولیت تعریف کند و در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور گام بردارد.



فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، خطاب به دانشجویان گفت: مسیری پرافتخار را برای زندگی خود انتخاب کرده‌اید و با پوشیدن لباس مقدس سربازی، مسئولیتی ارزشمند را بر عهده گرفته‌اید؛ امیدوارم در این مسیر سلامت و سربلند باشید و اقدامات شما مورد رضایت خداوند متعال و شهدا قرار گیرد.



در این مراسم از خانواده سرباز وظیفه شهید محمدمهدی حبیب‌دخت تجلیل و از امیرحسین سرهنگ‌زاده، دانشجوی جانباز دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تقدیر شد.



همچنین در بخش دیگری از این مراسم، از سربازان وظیفه، دانشجویان و استادان برتر دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) تجلیل به عمل آمد.