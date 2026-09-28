۹ هزار و ۳۹۵ بازرسی استاندارد از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی اداره کل استاندارد استان یزد، هما باغیانی اظهار کرد: در یک سال گذشته، ۹ هزار و ۳۹۵ فقره بازرسی از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه استان انجام و چهار هزار و ۲۱۸ مورد نمونه‌برداری از محصولات صورت گرفته است که بیش از ۸۰ درصد نمونه‌های مورد بررسی با الزامات استانداردهای ملی مطابقت داشته‌اند.

وی افزود: در این مدت ۱۸۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر و ۲۳۲ پروانه نیز تجدید شده است؛ همچنین تعداد پروانه‌های تعلیق و ابطال‌شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان یزد تصریح کرد: با اجرای طرح «امین»، نظارت بر مراکز عرضه و توزیع و نمونه‌برداری از کالاهای مشمول استاندارد با هدف جلوگیری از عرضه کالاهای نامنطبق و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان استمرار داشته است.

باغیانی با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: با وجود شرایط ایجادشده، انجام مأموریت‌های قانونی و خدمات‌رسانی به مردم و واحدهای تولیدی ادامه یافت و نظارت بر کیفیت و ایمنی کالاها، به‌ویژه کالاهای مورد نیاز مردم، با جدیت دنبال شد.

وی ادامه داد: در کنار نظارت، تسریع در بررسی پرونده‌ها، ارائه مشاوره‌های فنی و تعامل با واحدهای تولیدی نیز با هدف تسهیل امور و رفع موانع در چارچوب قوانین و مقررات انجام شده است.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد اداره کل استاندارد، اجرای دقیق قانون در کنار حمایت از تولید باکیفیت و صیانت از حقوق و سلامت مردم است تا مسیر تولید رقابت‌پذیر و پایدار در استان بیش از پیش هموار شود.