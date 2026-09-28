به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی در دیدار با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان و جمعی از معاونان این اداره‌کل به مناسبت هفته گردشگری، با اشاره به همزمانی این هفته با هفته گرامیداشت دفاع مقدس اظهار کرد: میراث‌فرهنگی تنها بناها و آثار تاریخی نیست، بلکه شخصیت‌های اثرگذار و الگوهای ماندگار یک ملت نیز بخشی از این میراث محسوب می‌شوند.

وی افزود: رزمندگان، شهدا و ایثارگران و همچنین سبک زندگی، مدیریت و رفتار آنان می‌تواند برای نسل‌های آینده درس‌آموز باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به شخصیت‌های تاریخی و ملی ایران ادامه داد: شخصیت‌هایی همچون ستارخان، باقرخان و امیرکبیر و همچنین چهره‌های بزرگ ملی، مذهبی و سیاسی گذشته، بخشی از میراث ملت ایران هستند و سرداران و فرماندهان شهید دفاع مقدس نیز در زمره میراث ماندگار این ملت قرار دارند.

مطیعی همچنین با اشاره به شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: شخصیت‌های بزرگ هر ملت بخشی از هویت و میراث آن ملت به شمار می‌روند و شهید سلیمانی نیز از این منظر بخشی از میراث ملت ایران است.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه میراث‌فرهنگی استان در برگزاری اجتماعات «شب‌های اقتدار» در کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان، خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در این برنامه‌ها موجب شد توجه شهروندان به ظرفیت تاریخی این بنای ارزشمند بیشتر شود.

امام جمعه سمنان با اشاره به تخریب و غارت آثار تاریخی در برخی کشورهای منطقه، صیانت از میراث‌فرهنگی را بخشی از حفاظت از هویت ملت دانست و گفت: تجربه عراق و سوریه نشان داد که در صورت تسلط دشمنان، میراث فرهنگی، بناهای تاریخی و آثار باستانی نیز در معرض تخریب و غارت قرار می‌گیرند.

وی در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان سمنان، به‌ویژه در حوزه سفال و سرامیک، اظهار کرد: در سراسر استان ظرفیت‌های خوبی در این زمینه وجود دارد و هنرمندان استان توانایی حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را دارند.

مطیعی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش، تولید، بازار و اشتغال جوانان در حوزه صنایع‌دستی تأکید کرد و افزود: نباید منتظر مراجعه هنرمندان بمانیم، بلکه باید برای فعال کردن ظرفیت‌های موجود و حتی ایجاد ظرفیت‌های جدید اقدام کنیم؛ به‌ویژه اینکه بخشی از مواد اولیه سفال نیز در استان وجود دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ظرفیت‌های گردشگری و ارزش‌های فرهنگی گفت: گردشگری لزوماً با فاصله گرفتن از ارزش‌های دینی و فرهنگی همراه نیست و می‌توان از این ظرفیت برای معرفی طبیعت، آثار تاریخی، بناهای قدیمی، غذاهای سنتی و جاذبه‌های فرهنگی کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به تأکید قرآن کریم و روایات بر «سیر در زمین» افزود: مشاهده آثار و سرگذشت اقوام گذشته تنها برای تماشای زیبایی‌ها نیست، بلکه انسان باید از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیرد و در این مسیر، هدف اصلی زندگی و عبودیت خداوند را نیز مورد توجه قرار دهد.

مطیعی با بیان اینکه فعالیت بخش خصوصی و درآمدزایی در حوزه گردشگری اشکالی ندارد، تصریح کرد: در کنار انگیزه اقتصادی باید پیوست فرهنگی و توجه به ارزش‌های جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تمرکز صرف بر انگیزه اقتصادی می‌تواند در بلندمدت آسیب‌های فرهنگی به همراه داشته باشد.