تأکید رئیس کل دادگستری بوشهر بر حمایت معیشتی از خانواده زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر دوشنبه در جریان بازدید از خانواده‌های زندانیان اظهار کرد: حمایت از خانواده زندانیان و پیشگیری از بروز مشکلات معیشتی و اجتماعی برای آنان، از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی استان با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و با هدف تکریم خانواده زندانیان، به همراه مدیرکل زندان‌های استان و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان از سه خانواده زندانی بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت زندگی، مشکلات و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

حمایت از خانواده زندانیان یک مسئولیت انسانی است

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا افزود: سرکشی و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های زندانیان تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی و انسانی است که باید با جدیت دنبال شود.

مهرانگیز ادامه داد: این بازدیدها با هدف بررسی شرایط زندگی خانواده‌ها و اطمینان از آن انجام می‌شود که غیبت سرپرست خانواده موجب ایجاد بحران‌های معیشتی، اجتماعی و روانی برای اعضای خانواده نشود.

وی تصریح کرد: در جریان این دیدارها، مشکلات مطرح‌شده از سوی خانواده‌ها به صورت مستقیم مورد استماع قرار گرفت و وضعیت پرونده‌های قضایی زندانیان نیز بررسی شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: دستورات لازم برای پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی صادر شده است.

بررسی بهره‌مندی از ارفاقات قانونی

مهرانگیز با اشاره به ضرورت حمایت اجتماعی از خانواده زندانیان اظهار کرد: دادگستری استان بوشهر تلاش می‌کند در پرونده‌هایی که شرایط قانونی لازم را دارند، روند رسیدگی و بررسی امکان بهره‌مندی از ارفاقات قانونی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی گفت: حمایت از خانواده زندانیان می‌تواند از تشدید مشکلات اجتماعی و اقتصادی آنان جلوگیری کرده و شرایط مناسب‌تری را برای ادامه زندگی خانواده‌ها در دوره غیبت سرپرست فراهم کند.

در پایان این بازدیدهای میدانی، به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های معیشتی، هدایای نقدی به خانواده‌های مورد بازدید اهدا شد.

دادگستری استان بوشهر همچنین اعلام کرده است که بازدید از خانواده زندانیان به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد تا ضمن بررسی و پایش وضعیت زندگی آنان، زمینه لازم برای حمایت اجتماعی از خانواده‌ها و بازگشت زندانیان واجد شرایط به جامعه و خانواده فراهم شود.