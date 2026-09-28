به گزارش خبرنگار مهر، داوود آبیان شامگاه دوشنبه در نشست خبری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت بازتعریف جایگاه گردشگری اصفهان اظهار کرد: اصفهان طی یک دهه گذشته با وجود ظرفیتهای گسترده گردشگری، بخشی از مخاطبان خود را از دست داده و بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس، میزان ریزش گردشگران ورودی استان در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ حدود ۶۰ درصد بوده است.
وی افزود: یکی از دلایل این وضعیت، محدود ماندن تصویر برند گردشگری اصفهان به حوزه فرهنگی و تمدنی و عرضه نکردن طیف متنوع ظرفیتهای گردشگری استان بوده است؛ از این رو در ۱۰ ماه گذشته شناسایی بیش از ۲۰۰ محصول گردشگری در استان در دستور کار قرار گرفت تا اصفهان از مقصدی متکی بر چند جاذبه شناختهشده به مقصدی تجربهمحور تبدیل شود.
شناسایی بیش از ۲۰۰ محصول و حرکت به سمت گردشگری تجربهمحور
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه گردشگری امروز از جاذبهمحوری به سمت تجربهمحوری حرکت کرده است، گفت: تلاش ما این است که محصولات جدید گردشگری را شناسایی و برای قرار گرفتن در ویترین گردشگری اصفهان آماده کنیم و این ویترین نیز متناسب با بازار، بهصورت مستمر بهروزرسانی شود.
آبیان، گردشگری سلامت، گردشگری کویری، کشاورزی، خوراک، گردشگری شب، گردشگری ادبی، سینمای گردشگری و محورهای تاریخی از جمله سلجوقی و صفوی را بخشی از محصولات مورد توجه استان دانست و افزود: اصفهان نباید تنها با میدان نقش جهان، سیوسهپل، چهلستون و سایر جاذبههای شاخص فرهنگی و تاریخی معرفی شود، بلکه این ظرفیتها باید نقطه اتکایی برای معرفی محصولات متنوع و جدید باشند.
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری کویری استان اصفهان ادامه داد: هفت شهرستان استان در این حوزه ظرفیتهای قابل توجهی دارند و در برنامهریزیهای جدید تلاش شده گردشگری کویر، جوامع محلی و مشاغل مرتبط با آن بیشتر در زنجیره ارزش گردشگری قرار گیرند.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی اصفهان همچنین از فعالسازی میزهای تخصصی گردشگری در حوزههایی مانند خوراک، نجوم، کشاورزی، سلامت و سینمای گردشگری خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، تبدیل ظرفیتهای موجود به محصولات قابل عرضه به بازار است.
آبیان با اشاره به ظرفیت گردشگری کشاورزی در شرق استان اظهار کرد: در شهرستانهای کویری اصفهان ظرفیتهایی مانند مزارع پسته و نخلستانها شناسایی شده که میتوان آنها را از فعالیت صرفاً کشاورزی به تجربه گردشگری تبدیل کرد؛ بهگونهای که گردشگر علاوه بر بازدید، در فرآیند تولید نیز مشارکت کند و ارزش اقتصادی بیشتری برای جامعه محلی ایجاد شود.
وی افزود: رویدادمحوری نیز یکی از ابزارهای اصلی برای معرفی این ظرفیتهاست و در سطح استان ۴۳۰ رویداد برای معرفی محصولات و ظرفیتهای شهرستانها برنامهریزی شده است.
اصفهان میزبان پنج رویداد بینالمللی گردشگری میشود
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی اصفهان از برنامهریزی برای برگزاری پنج رویداد بینالمللی گردشگری در استان خبر داد و گفت: یکی از این رویدادها، میزبانی اصفهان از کشورهای عضو اکو در حوزه گردشگری سلامت است که برای زمستان امسال برنامهریزی شده و کمیتههای مربوط به آن تشکیل شدهاند.
آبیان ادامه داد: اصفهان در حوزه گردشگری سلامت ظرفیت قابل توجهی دارد و وجود ۴۸ بیمارستان دارای ظرفیت پذیرش بیماران بینالمللی از زیرساختهای مهم این حوزه محسوب میشود. تلاش ما این است که گردشگری سلامت را به یک محصول کامل تبدیل کنیم و زنجیره خدمات آن از درمان تا اقامت و خدمات مورد نیاز همراهان بیمار شکل بگیرد.
وی از برگزاری رویداد سینمای گردشگری در اصفهان نیز خبر داد و افزود: در آذرماه، سینمای گردشگری با حضور نمایندگانی از ۶۸ کشور، ۱۲۰ جشنواره بینالمللی و ۶ کارگردان مطرح برنده اسکار در اصفهان برگزار خواهد شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: سینمای گردشگری فرصتی برای معرفی ظرفیتهای اصفهان و ایران از طریق تصویر و تولید محتواست و میتواند بدون تحمیل هزینههای سنگین تبلیغات بینالمللی، ظرفیتهای مقصد را در معرض دید فعالان و مخاطبان جهانی قرار دهد.
آبیان همچنین از میزبانی مجدد اصفهان از نشست تخصصی کشورهای عضو سازمان جهانی گردشگری خبر داد و اظهار کرد: این نشست با حضور کشورهای حوزه اقیانوسیه و جنوب شرق آسیا در اصفهان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای میزبانی اصفهان از کشورهای عضو بریکس در سال ۲۰۲۷ گفت: پس از سفر رئیسجمهور و وزیر میراث فرهنگی به هند و طرح موضوع میزبانی استانها، اصفهان برای میزبانی این رویداد اعلام آمادگی کرد و این میزبانی مورد تأیید قرار گرفت.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی اصفهان همچنین از برگزاری نخستین نمایشگاه بینالمللی گردشگری کشور در اصفهان در آذرماه امسال خبر داد و افزود: با توجه به برگزار نشدن نمایشگاه گردشگری تهران در سال گذشته، اصفهان میزبان نخستین نمایشگاه بینالمللی گردشگری کشور در این دوره خواهد بود.
رشد ۱۵ درصدی گردشگران ورودی و افزایش ماندگاری سفر
آبیان با اشاره به اقدامات انجامشده برای تحریک تقاضای سفر به اصفهان گفت: پس از دورههای رکود گردشگری، کمپین نصف جهان، نصف بهار با هدف بازگرداندن اصفهان به بازار سفر اجرا شد و با همکاری شهرداری تهران، تبلیغات گستردهای برای معرفی اصفهان در تهران انجام گرفت که به گفته وی بدون پرداخت هزینه مستقیم از سوی استان و با آوردهای حدود ۱۷۰ میلیارد تومان در آن مقطع همراه بود.
وی افزود: در شهریورماه، تعداد گردشگران ورودی به اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است و ضریب ماندگاری گردشگران نیز در همین ماه ۱۵ درصد رشد نشان میدهد.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی اصفهان با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در پروازهای خارجی گفت: در شرایطی که دسترسی هوایی به اصفهان با محدودیت مواجه بود، تلاش شد مسیرهای جایگزین از جمله قطار گردشگری فعال شود و بازارهای پیرامونی و کشورهای همسایه نیز در برنامه دیپلماسی گردشگری قرار گیرند.
آبیان ادامه داد: چین، روسیه، عراق، قرقیزستان و تاجیکستان از جمله بازارهایی هستند که برای توسعه ارتباط گردشگری با آنها برنامهریزی شده است و در کنار بازارهای دوردست، باید از ظرفیت بازارهای پیرامونی نیز استفاده کرد.
وی با بیان اینکه گردشگری سلامت یکی از محورهای دیپلماسی گردشگری اصفهان است، اظهار کرد: اصفهان در رقابت برای میزبانی نشست کشورهای اکو در حوزه سلامت موفق به کسب ۳۰ امتیاز شده و در نهایت به عنوان میزبان این رویداد انتخاب شده است.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی اصفهان اضافه کرد: در گردشگری سلامت، هدف صرفاً جذب بیمار نیست، بلکه باید برای همراهان بیمار نیز برنامهریزی شود؛ زیرا گردشگران سلامت کشورهای عربی معمولاً بهصورت خانوادگی سفر میکنند و حضور یک بیمار میتواند به سفر چند همراه منجر شود.
آبیان همچنین از ورود ۶ تا ۷ آژانس تخصصی گردشگری ورودی به حوزه گردشگری سلامت خبر داد و گفت: توسعه این بخش نیازمند شکلگیری زنجیرهای حرفهای از آژانسها، مراکز درمانی، اقامتگاهها و سایر خدمات مرتبط است.
وی با اشاره به ضرورت افزایش سهم مردم محلی از اقتصاد گردشگری گفت: رویدادهای گردشگری باید به فروش مستقیم محصولات کشاورزی، صنایعدستی، خوراک و سایر تولیدات جوامع محلی منجر شوند تا گردشگری به ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی شهرستانها تبدیل شود.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی اصفهان همچنین از تلاش برای راهاندازی سازمان مدیریت مقصد در استان خبر داد و اظهار کرد: دولت باید بیشتر در جایگاه سیاستگذار، برنامهریز و ناظر قرار گیرد و کنشگران بخش خصوصی و تشکلهای حرفهای در زنجیره ارزش گردشگری نقش بیشتری ایفا کنند.
آبیان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و اقلیمی استان اصفهان گفت: تنوع اقلیمی استان از فریدونشهر تا خور و بیابانک، امکان تعریف همزمان محصولات گردشگری زمستانی و تابستانی را فراهم کرده است و این ظرفیت باید در قالب بازار و محصول گردشگری عرضه شود.
وی در پایان با اشاره به برنامههای هفته گردشگری گفت: ۱۲۰ برنامه برای این هفته در استان پیشبینی شده و در حوزه گردشگری هوشمند نیز برنامههایی از جمله راهاندازی سایت و اپلیکیشن جاذبههای گردشگری استان، مسابقه ایدهپردازی هوش مصنوعی در گردشگری، برنامه تحول دیجیتال و کاربرد هوش مصنوعی در صنعت هتلداری، بازطراحی گردشگری استان از دانش تا تجربه، رونمایی از اسناد دیجیتال گردشگری شهرستانها و ارائه دستیار هوشمند سفر در دستور کار قرار گرفته است.
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