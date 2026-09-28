آئین تجلیل از ایثارگران سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر محمدحسین حاجیلو معاون توسعه مدیریت و منابع، در این مراسم با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: طبق بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای که فرمودند: «دفاع مقدس، اوج افتخارات ملت ایران است» که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران، افتخارات ملت ایران در دفاع از کشور به منصه ظهور رسید و با فداکاری‌های نیروهای مسلح و انسجام ملی نقشه شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی ناکام ماند و دشمنان به اهداف خود نرسیدند و شکست خوردند.

وی افزود: استقلال و عزت روزافزون ایران اسلامی مرهون خودباوری و جانفشانی شهدای گرانقدر و استقامت رزمندگان، جانبازان ، آزادگان، ایثارگران و مردم عزیز حاضر در میدان است که در تمام مقاطع حساس کشور و در جنگ های تحمیلی متخاصمان علیه کشور، از جان خود گذشتند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: ایثارگران شاغل درکنار همکاران عزیز و خدوم در این سازمان با فعالیت جهادی، فرهنگ ایثار را نهادینه کرده اند و دارای ویژگی های مسئولیت پذیری، سلامت کاری، تلاش برای تحقق عدالت آموزشی در خدمت رسانی دقیق و سریع به مردم هستند .

وی افزود : کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران با فعالیت شبانه‌روزی و حضور مستمر در قرنطینه و مراحل اجرایی تمامی آزمون های سراسری ورودی به دانشگاهها با مدیریت خوب حاکم بر سازمان که بر محور مقبولیت و شفافیت سازمان در مقاطع مختلف قرار دارد، تاب آوری سازمان در شرایط بحران و فرهنگ ایثار را به نمایش گذاشتند.

در پایان این مراسم با اهدای لوح از خانواده معظم شهدا و ایثارگران سازمان سنجش آموزش کشور تقدیر شد.