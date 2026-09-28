فکت چک؛ اخباری که ۶ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-آغاز دور جدید مذاکرات بین ایران و آمریکا از روز دوشنبه ۶ مهر ماه

-دخالت ایران در طرح مشکوک بمب گذاری در نزدیکی پایگاه انگلیسی «فرفورد»

-ادعاهای چندباره ترامپ درباره پیروزی بر ایران و بازبودن تنگه هرمز

-لغو تمام پروازهای بین‌المللی فرودگاه امام خمینی «ره» درپی اعمال تحریم‌ها

-انتساب یک جاسوس امنیتی به ارکان جمعیت هلال احمر

-عضویت فرد توهین کننده به مقام معظم رهبری در هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

-محدودیت واردات گوشی موبایل

-بازگشت لوازم خانگی کره‌ای به بازار کشور