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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

امدادرسانی هلال‌احمر لرستان به ۴۸ حادثه‌دیده در ۱۱ حادثه

امدادرسانی هلال‌احمر لرستان به ۴۸ حادثه‌دیده در ۱۱ حادثه

خرم‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از حضور نیروهای امدادی این جمعیت در ۱۱ حادثه و امدادرسانی به ۴۸ نفر حادثه‌دیده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی، اظهار کرد: طی ۷۲ ساعت گذشته نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر لرستان در این مدت در ۱۱ حادثه حضور یافتند و به ۴۸ نفر از حادثه‌دیدگان خدمات امدادی ارائه کردند.

انتقال ۳ مصدوم به مراکز درمانی

وی افزود: در این حوادث ۲۱ نفر مصدوم شدند که سه نفر از آنان با تلاش نیروهای جمعیت هلال‌احمر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان همچنین از انجام ۲ مورد عملیات نجات فنی توسط نیروهای امدادی این جمعیت خبر داد و گفت: امدادگران هلال‌احمر با حضور به‌موقع در صحنه حوادث، اقدامات لازم را برای امدادرسانی و نجات حادثه‌دیدگان انجام دادند.

تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی

علی‌محمدی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال‌احمر لرستان، بر آمادگی نیروهای عملیاتی برای پاسخگویی سریع و مؤثر به حوادث تأکید کرد.

کد مطلب 6961893

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