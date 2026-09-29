ثبت صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه در سامانه تیتک الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی اصل اظهارکرد: تولیدکنندگان این حوزه برای صادرات محصولات خود نیاز به دریافت مجوز جداگانه از سازمان غذا و دارو ندارند و میتوانند صادرات را در چارچوب قوانین و مقررات تجاری کشور انجام دهند.
وی افزود: شرکتهایی که صادرات خود را از محل ورود موقت مواد اولیه انجام میدهند، موظفند اطلاعات صادرات انجام شده را در سامانه تیتک ثبت و اظهار کنند تا آمار و اطلاعات صادرات این حوزه به صورت دقیق تجمیع و ثبت شود.
عبداللهیاصل تأکید کرد: ثبت اطلاعات صادرات در سامانه تیتک هزینهای برای شرکتها ندارد و صرفاً با هدف تکمیل اطلاعات صادراتی و اجرای تکالیف قانونی انجام میشود.
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