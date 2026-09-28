به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست وزرای دفاع این اتحادیه اعلام کرد کشورهای عضو درباره انتقال موشکهای پاتریوت به اوکراین تصمیم جدیدی نگرفتهاند.
کالاس گفت یکی از گزینههای باقیمانده این است که کشورهای عضو و شرکای اتحادیه موشکهای موجود در ذخایر خود را در ازای جایگزینی آنها در آینده در اختیار اوکراین قرار دهند. هزینه جایگزینی این تجهیزات میتواند از محل وام ۹۰ میلیارد یورویی حمایت از اوکراین تأمین شود.
او افزود اتحادیه اروپا تاکنون برنامههای خریدی به ارزش ۲۸.۳ میلیارد یورو را در چارچوب این وام تصویب کرده که موشکهای پاتریوت تولید آینده آمریکا نیز در میان آنها قرار دارند. کالاس تأکید کرد تولید موشک زمانبر است، در حالی که اوکراین اکنون به سامانههای پاتریوت نیاز دارد.
به گفته وی، وزرای دفاع توافق کردند این موضوع را همچنان بررسی کنند.
استفاده گسترده اوکراین از موشکهای پدافند هوایی و جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به کمبود جهانی موشکهای پاتریوت در میان متحدان آمریکا منجر شده است. کارشناسان برآورد میکنند حتی در صورت پایان فوری درگیریها در خاورمیانه، بازسازی ذخایر کاهشیافته با ظرفیت تولید فعلی ممکن است سالها طول بکشد.
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