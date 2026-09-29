مدرسه کانکسی که در آب سردوئیه واژگون شد؛ سقف لرزان بالای سردانش آموزان

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: روستای آب سردوئیه از توابع بخش مردهک در شهرستان عنبرآباد در جنوب کرمان از داشتن مدرسه ابتدایی محروم هستند و کلاس درس این دانش آموزان در یک کانکس فرسوده برگزار می شود.

امسال دانش آموزان سال تحصیلی را در حالی شروع کردند که بر اثر طوفان و تند باد این کانکس در طول شب واژگون شد و وقتی دانش آموزان برای حضور در مدرسه اقدام کردند با کانکس واژگون شده مواجه شدند.

این روستا یکی از مناطق محروم جنوب کرمان است و با وجود قرار گرفتن در نزدیکی معادن و کارخانه فرومنگنز، اما در محرومیت کامل قرار دارد و بهره ای از مشارکت های اجتماعی این معادن و صنایع نیز نبرده است.

مردم روستا اکثرا کشاورزان و دامدارانی هستند که بر اثر خشکسالی های سال های اخیر با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.

راه دسترسی به این روستا آسفالت و تنها چند کیلومتر از جاده اصلی فاصله دارد، اما گویا هنوز امکانات و زیر ساخت ها با این روستا فاصله زیادی دارد.

فضای کانکسی که حالا به کلاس درس کودکان این مدرسه تبدیل شده به 12 متر هم نمی رسد، سقف کانکس زنگ زده و با پارچه پوشیده شده است و چند صندلی فلزی زنگ زده در آن قرار گرفته است و یک تخته سیاه بر دیوار کانکس آویزان است.

خبری از سرویس بهداشتی نیست

نه خبری از حیاط مدرسه است و نه شیرآب و نه سرویس بهداشتی و کودکان این مدرسه در صورت نیاز به سرویس بهداشتی باید به خانه های اطراف مراجعه کنند.

محمد، یکی از ساکنان این روستا به خبرنگار مهر می گوید: چندین بار با آموزش و پرورش شهرستان برای ساخت یک ساختمان مستحکم برای مدرسه مکاتبه کرده اند و درخواست داده اند، اما تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

طوفان کانکس را واژگون کرد

وی می گوید: یک شب بر اثر طوفان این کانکس واژگون شد و خدا رو شکر کسی داخل آن نبود، وگر نه معلوم نبود چه می شود.

وی می افزاید: این کانکس فرسوده است و با وزش باد واژگون شده، سقف مدرسه هم زنگ زده و اگر بارندگی روی دهد و یا یک بار دیگر طوفان شود چه تضمینی وجود دارد این حادثه دوباره تکرار نمی شود.

زهرا، دیگر ساکن این روستا ادامه می دهد: انتظار داریم به مدرسه این روستا رسیدگی شود و حداقل یک کانکس نو برای فرزندانمان بیاورند که سرویس بهداشتی داشته باشد و یا یک اتاق کوچک به عنوان مدرسه برای آنها احداث شود. روستای ما جمعیت ساکن دارد و عشایری نیست، چرا هنوز فکری به حال ما نشده است.

تنها اقدام صورت گرفته صاف کردن کانکس بود

وی می گوید: چند روز از سال تحصیلی جدید می گذرد و تنها اقدامی که شده است بعد مدتی یک جرثقیل به اینجا ارسال شد و کانکس را صاف کردند نه صندلی جدی آوردند و نه امکاناتی.

وی با اشاره به گرمسیر بودن منطقه می افزاید: اینجا حتی یک پنکه هم ندارد و از مسئولان می خواهیم برای یک روز هم که شده یک ساعت خودشان در این مدرسه حضور پیدا کنند و از نزدیک مشکلات بچه های ما را بررسی کنند.

فاطمه، یکی از دانش آموزان این مدرسه هم به خبرنگار مهر می گوید: از افرادی که می توانند درخواست می کنیم مدرسه ما را تجهیز کنند ما نه تخته هوشمند می خواهیم و نه امکاناتی که در شهرها وجود دارد، فقط برای ما یک کولر بیاورید و صندلی های کهنه مدرسه را عوض کنید.

علی دیگر دانش آموز این مدرسه هم ادامه می دهد: ما انتظار داریم مسئولان آموزش و پرورش به فکر ما هم باشند و یک کلاس درس برای ما درست کنند، زیرا در گرمای اینجا وقتی آفتاب به دیوارهای فلزی مدرسه می تابد اصلا نمی شود روی این صندلی های فلزی نشست.

وی می گوید: ما هم می خواهیم مثل بقیه شرایط ابتدایی تحصیل برای ما مهیا شود و منتظر هستیم مسئولان به روستای ما بیایند و از نزدیک سرکلاس درس ما حاضر شوند.

محرومیت و پراکندگی روستاها در جنوب کرمان یکی از دلایل اصلی وجود مدارس کانکسی در این منطقه است.

این روزها که مسئولان از توسعه صنایع و معادن در جنوب کرمان سخن می گویند انتظار می روند از محل همیاری های این صنایع و معادن برای توسعه زیر ساخت های آموزشی جنوب کرمان چاره اندیشی شود.