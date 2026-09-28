به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رودیون میروشنیک سفیر ماموریت‎های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد: زلنسکی طی ۷ سال و نیم حضور در قدرت، برخلاف وعده‌ های انتخاباتی خود، حتی یک همه‌ پرسی نیز برگزار نکرده است.

سفیر ماموریت‎های ویژه وزارت امور خارجه روسیه ادامه داد: مقامات اوکراین به رهبری زلنسکی انتخابات برگزار نمی‌ کنند؛ نه به دلیل درگیری‌ های نظامی، بلکه برای حفظ قدرت خود. امروز در رأس اوکراین، یک غاصب قدرت قرار دارد که هنجارهای حقوق بین‌ الملل و حق ساکنان اوکراین برای تأثیرگذاری بر آینده کشور خود را نادیده می‌گیرد.



رودیون میروشنیک سپس اضافه کرد: مقامات اوکراین و حامیان آنها به‌ شدت علاقه‌ مند به برهم زدن و مختل کردن روند انتخابات دومای روسیه بودند. اوکراین تلاش کرد با ایجاد ارعاب برای ناظران بین‌المللی، تهدید اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، ممانعت از رأی‌گیری در خارج از کشور و فراخوان برای به‌رسمیت نشناختن نتایج انتخابات، در این انتخابات اخلال ایجاد کند.