نورالدین نوریزدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آب‌رسانی به ۱۰ روستای شهرستان دلفان، اظهار داشت: تأمین آب پایدار گامی مهم در مسیر آبادانی و توسعه روستاها است.

وی عنوان کرد: در شهرستان دلفان، با اجرای طرح آب‌رسانی به ۱۰ روستا زمینه بهره‌مندی هزار و ۲۰۰ نفر از روستائیان از آب شرب پایدار فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای ۱۶ کیلومتر عملیات لوله‌گذاری برای آب‌رسانی به این تعداد روستای شهرستان دلفان، بیان داشت: همچنین سه باب مخزن ذخیره آب در این راستا احداث شده است.

نوریزدان با بیان اینکه همچنین با بهسازی سه چشمه، ظرفیت تأمین آب در مناطق هدف افزایش‌یافته است، گفت: همچنین زیرساخت‌های آب‌رسانی روستاها تقویت شده است.

وی بیان داشت: برای اجرای این طرح آب‌رسانی، در مجموع ۳۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب لرستان با تأکید بر اینکه این اقدام گامی مؤثر برای ارتقای کیفیت زندگی، توسعه زیرساخت‌های روستایی و تأمین آب پایدار برای مردم شهرستان دلفان است، افزود: این پروژه گامی برای آبادانی، امید و آینده‌ای روشن‌تر است.