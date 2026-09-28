به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی شامگاه دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان دهاقان، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری این شهرستان اظهار کرد: دهاقان از شهرستانهای در حال توسعه استان اصفهان و قطب کشاورزی گلخانهای استان است که در کنار این مزیت اقتصادی، ظرفیتهای قابل توجهی برای گسترش فعالیتهای گردشگری دارد.
وی با اشاره به تخصص فرماندار جدید دهاقان در حوزه گردشگری افزود: انتظار میرود با برنامهریزی هدفمند و استفاده از ظرفیتهای موجود، اقدامات ویژهای برای معرفی جاذبههای گردشگری شهرستان و توسعه این صنعت انجام شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه در دنیای ارتباطات، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای مناطق مختلف فراهم شده است، تصریح کرد: دهاقان باید بتواند از این فرصت برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری خود بهره ببرد.
مشارکت مردم در مدیریت محلی باید به یک اولویت تبدیل شود
درویشی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران با شهروندان گفت: مسئولیت در نظام اسلامی به معنای خدمتگزاری به مردم است و مدیران باید با الگوگیری از سیره نبوی و علوی، رضایتمندی شهروندان را محور فعالیتهای خود قرار دهند.
وی ادامه داد: مسئولان باید با همه اقشار جامعه ارتباط داشته باشند و ضمن توجه به دیدگاههای مختلف، زمینه مشارکت شهروندان را در تصمیمگیریها فراهم کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه مشارکت مردم از مؤلفههای اساسی حکمرانی مطلوب است، خاطرنشان کرد: توجه به آرای عمومی و استفاده از نظرات شهروندان در سیاستگذاریها، زمینه تقویت ارتباط مردم با نظام مدیریتی را فراهم میکند.
وی با اشاره به اهمیت محلهمحوری در مدیریت شهری و منطقهای افزود: مردم باید در تصمیمگیریهای مربوط به محل زندگی خود نقش داشته باشند و مدیران نیز مشارکت شهروندان در اداره امور را از اولویتهای کاری خود بدانند.
درویشی تأکید کرد: مسئولان باید مردم را ولینعمت خود بدانند و با تقویت روحیه خدمتگزاری، اعتماد و رضایتمندی عمومی را افزایش دهند.
ضرورت خدمترسانی به مردم با وجود محدودیت منابع
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به محدودیت منابع کشور اظهار کرد: با وجود مشکلات و محدودیتهای ناشی از شرایط مختلف و جنگهای تحمیلی، اقدامات گستردهای برای تأمین نیازهای مردم و پیشبرد اهداف توسعهای کشور انجام شده است.
وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بهویژه ۲۳ هزار شهید استان اصفهان، بر ضرورت پاسداشت ایثارگری شهدا و تداوم خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
درویشی همچنین مراسم تکریم و معارفه مدیران را فرصتی برای تجدید تعهد به خدمتگزاری دانست و گفت: پذیرش مسئولیت اجرایی، تعهدی در برابر مردم است و مدیران باید با رعایت الزامات این مسئولیت، برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان تلاش کنند.
به گزارش مهر، در پایان این مراسم از خدمات حسن جعفری هرندی، فرماندار پیشین دهاقان، قدردانی و علیرضا نقوی بهعنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.
نظر شما