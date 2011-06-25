اجرای طرح نشاط و تعالی در 410 پایگاه بسیج بابل

به گزارش خبرنگارمهر در بابل، سرهنگ علیرضا مرادی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان، حضور در کلاسهای طرح نشاط و تعالی را رایگان دانست و افزود: همه علاقمندان می توانند برای شرکت در این کلاسها از مقطع ابتدایی به بالا ثبت نام کنند.



وی افزود: پیش بینی می شود امسال تعداد 20 هزار نفر در 410 پایگاه بسیج بابل برای استفاده از طرح نشاط و تعالی حاضر شوند.

مرادی، برگزاری این کلاسها را از اول تیرماه تا بیستم شهریورماه سال جاری اعلام کرد و بیان داشت: این کلاسها در 16 محور اعم از قرآن، سازندگی، اردویی، فنی و حرفه ای، مشاوره، ورزش، کلاسهای معرفتی، سیاسی، هنری، علمی و آموزشی، مهارت آموزی، مدیریتی دایر خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابل با بیان اینکه در سال گذشته قریب به 18 هزار نفر با حضور هزارو 189 مربی در کلاسهای ویژه طرح تابستانی نشاط و تعالی شرکت کردند افزود: برای آموزش این تعداد افراد مبلغ 85 میلیون ریال هزینه شد.

مرادی گفت: هدف سپاه و بسیج این است که به فرهنگ مقابله با تهدیدات و جنگ نرم دشمنان عمق بیشتری بخشید.

وی تصریح کرد: لبیک به فرامین رهبری، فراهم آوردن زمینه برای ارتقاء معرفتی، بصیرتی برای نسل جوان و جذب نیروهای جدید برای عضویت در بسیج از مهمترین اهداف سپاه برای برگزاری کلاسهای طرح نشاط و تعالی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابل افزود: 410 پایگاه بسیج خواهران و برادران در شهرستان بابل آماده اجرای طرح تابستانی نشاط و تعالی است.