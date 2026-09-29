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۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

هشدار رسانه آمریکایی درباره افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت در اروپا

هشدار رسانه آمریکایی درباره افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت در اروپا

یک رسانه آمریکایی نوشت ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا منجر به جهش قیمت بی‌سابقه سوخت در اروپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی گزارش داد که ممنوعیت احتمالی صادرات گازوئیل از آمریکا می‌تواند به افزایش بی‌سابقه قیمت این سوخت در اروپا منجر شود زیرا در ماه‌های اخیر حدود نیمی از واردات گازوئیل اروپا از آمریکا تأمین شده است.

براساس این گزارش، معامله‌گران نفت در اروپا درباره اجرای چنین محدودیتی از سوی آمریکا تردید دارند و کارشناسان نیز تأکید کرده‌اند که هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

جنگ اوکراین در کنار تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب کمبود و گرانی سوخت در سراسر جهان از جمله اروپا شده است.

کد مطلب 6962025

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    نظرات

    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
      0 0
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      همین الان در کشورهای اروپایی با توجه به گرانی سوخت خرید و فروش خودروهای برقی و البته پنل های خورشیدی سرعت عجیبی گرفته بین ۵تا ۱۰سال اینده وابستگی دنیا به نفت و گاز خاورمیانه حداقل ۶۰ الی ۷۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد
    • دکتر IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
      0 0
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      سوخت توی امریکا درحال نایاب شدن ،،،و بدتر از ان اروپا ،،،،غرب به گدایی می رسد ،،،قانون کارما طبیعت تاوان زیاد دارید تاوان کلا تاوان هستید ،،،،،،طبیعت عاشقشیم عاشق تمامیت انتقامها،،،پیروزی طبیعت و فروپاشی غرب،،،،،،

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