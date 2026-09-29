وقوع «حادثه» در ناو آمریکایی آیزنهاور؛ ۴ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اسی ای تودی، چهار نفر از خدمه ناو آیزنهاور نیروی دریایی آمریکا بر اثر وقوع یک «حادثه» در جریان عملیات بازیابی هواپیماها در سواحل ایالت ویرجینیا زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، دو خلبان نیروی دریایی آمریکا پس از وقوع حادثه مذکور شامگاه ۲۸ سپتامبر روی ناو هواپیمابر «آیزنهاور» در سواحل ویرجینیا و در جریان عملیات بازیابی هواپیماها، مجبور به ایجکت از هواپیمای خود شدند. بررسی ها برای مشخص شدن علت این حادثه همچنان ادامه دارد.

ادعا شده دو خلبان مذکور توسط نیروهای جستجو و نجات پیدا شده و به ناو بازگردانده شدند. همچنین ۴ نفر از کارکنان ناو زخمی شدند و یکی از ملوانان برای درمان جراحات وارده به بیمارستانی در منطقه نورفک منتقل شد.

بر اساس اعلام نیروی دریایی آمریکا، این حادثه در جریان مراحل اولیه ارزیابی اوضاع ناو آیزنهاور رخ داد. این ناو آخرین دوره تعمیرات خود را در ماه ژوئیه به پایان رسانده بود. هنوز مشخص نیست چه عاملی باعث شد خلبانان از هواپیما ایجکت کنند و نوع هواپیمایی که آنها در آن حضور داشتند نیز اعلام نشده است.