«آرایش جنگی» روایت ۴۰ زن از میدان پشتیبانی مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، هفتم مهرماه، سالروز فرمان رهبر شهید برای یاری مردم لبنان و حزب‌الله، فرصتی است برای بازخوانی روایت زنانی که از خانه و محله تا مدرسه و فضای مجازی، هر کدام به شیوه‌ای پای کار جبهه مقاومت ایستادند؛ روایت‌هایی که در کتاب «آرایش جنگی» گرد آمده و از اهدای طلا و دارایی‌های شخصی تا پویش‌های مردمی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری را شامل می‌شود.

مریم برزویی، نویسنده کتاب «آرایش جنگی»، درباره شکل‌گیری این اثر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمانی که نگارش کتاب «آرایش جنگی» به من سپرده شد، با حدود ۴۰۰ مصاحبه و نزدیک به ۴۰۰ ساعت مصاحبه از استان‌های مختلف کشور مواجه بودم. برای نگارش کار باید دست به انتخاب می‌زدیم و تعدادی از این روایت‌ها انتخاب می‌شد.

او ادامه داد: وقتی شروع کردم به خواندن مصاحبه‌ها، با یک رنگین‌کمان از فعالیت‌های زنان ایرانی در حوزه‌های مختلف مواجه شدم. زنان ایرانی بعد از ماجرای طوفان الاقصی و به‌ویژه پس از پیام رهبری که بر فعال شدن مردم و ظرفیت‌های آنها برای کمک به جبهه مقاومت تأکید داشتند، بسیار آگاهانه و بدون ذره‌ای تردید وارد میدان شده بودند و فعالیت‌های مختلفی را آغاز کرده بودند.

برزویی با اشاره به تنوع فعالیت زنان در روایت‌های این کتاب بیان کرد: جالب این بود که این فعالیت‌ها متناسب با بوم و اقلیم و همچنین سن و سلیقه‌های مختلف انجام شده بود. ما با یک طیف خاص سنی یا اجتماعی مواجه نبودیم؛ بلکه با اقشار مختلف، گروه‌های سنی متفاوت و جغرافیای متنوعی مواجه بودیم. انتخاب از میان این روایت‌ها واقعاً کار سختی بود، اما چاره‌ای نبود و باید حدود ۴۰ روایت را برای نگارش انتخاب می‌کردیم. تلاش کردم در کتاب، این تنوع را هم از نظر استان‌ها و هم از نظر سن افراد و تفاوت فعالیت‌هایی که وجود داشت، در نظر بگیرم.

نویسنده کتاب «آرایش جنگی» با اشاره به تنوع سنی راویان کتاب اظهار کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های کتاب همین تفاوت سنی است. وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید از دخترهای دبیرستانی گرفته تا بچه ۹ ساله، پیرزن و خانم‌های میانسال و سنین مختلف در این کتاب روایت شده‌اند.

برزویی با اشاره به نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها گفت: نکته جالب توجه این است که افراد فعالیت‌هایی را انتخاب می‌کنند که با ظرفیت‌های اطراف خودشان متناسب است. مثلاً ما دخترهای دبیرستانی را در استان بوشهر می‌بینیم که کارهایی را که در درس کار و فناوری ساخته‌اند، مثل عروسک و لباس و دست‌سازه‌های دیگر، روی میز می‌گذارند و می‌فروشند و درآمد آن را برای جبهه مقاومت اختصاص می‌دهند. در استان خوزستان می‌بینیم که خانم‌ها پویش خرما راه می‌اندازند یا در مناطق جنوبی کشور، لباس‌های بلند برای خانم‌های لبنانی آماده می‌کنند. این نشان می‌دهد که زنان علاوه بر اینکه آگاهانه وارد میدان می‌شوند، بلدند چطور ظرفیت‌های اطراف خودشان را برای خدمتی که می‌خواهند انجام دهند، فعال کنند.

او یکی از نکات مهم این کتاب را خانوادگی بودن بسیاری از فعالیت‌ها دانست و گفت: شما فقط با یک فعالیت زنانه مواجه نیستید. می‌بینید زنان وقتی وارد میدان می‌شوند و فعالیت‌های مختلفی را شروع می‌کنند، حالا این فعالیت می‌تواند خیاطی، اهدای طلا، آشپزی یا هر فعالیت دیگری باشد، ظرفیت‌های اطراف خودشان را هم فعال می‌کنند. پویش‌های مختلفی که راه افتاده، در بسیاری از موارد به صورت خانوادگی است؛ یعنی کودکان، همسران، خانواده بزرگ‌تر، پدر و مادر، خواهر و برادر و حتی همسایه‌ها وارد میدان می‌شوند. در واقع آن زن ظرفیت‌های مختلف اطراف خودش را فعال می‌کند و وارد میدان می‌کند و به این ترتیب کمک به جبهه مقاومت شکل می‌گیرد.

نویسنده کتاب «آرایش جنگی» درباره ساختار این اثر گفت: کتاب شامل ۴۰ روایت از هشت استان کشور است و تلاش کرده‌ایم تنوع بومی و اقلیمی را در روایت‌ها نشان دهیم و زن ایرانی و فعالیت او را از زبان خود این زنان روایت کنیم.