اختصاص۲۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی رودخانه ملنتی جیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نژادخالقی، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای افزایش آمادگی استان کرمان در برابر مخاطرات جوی گفت: تاکنون پنج جلسه ستاد مدیریت بحران در سطح استان کرمان برگزار شده و حدود ۷۰ دستگاه اجرایی نیز برای انجام وظایف و اقدامات پیشگیرانه در حوزه مسئولیت خود در آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم انجام‌ شده، اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات عمرانی استانداری برای ساماندهی رودخانه ملنتی جیرفت است که در حال حاضر شرکت آب منطقه‌ای و شهرداری جیرفت اجرای اقدامات مرتبط با آن را دنبال می‌کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان ادامه داد: در جنوب استان، حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ها توسط آب منطقه‌ای در حال لایروبی است و در حدود ۳۰ کیلومتر دیگر نیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عملیات لایروبی و اقدامات پیشگیرانه را انجام می‌دهند.

نژادخالقی، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد برای بخش‌هایی از استان کرمان گفت: در حال حاضر هشدار سطح زرد برای جنوب، جنوب‌ غرب و بخشی از مناطق مرکزی استان صادر شده است و از مردم درخواست می‌کنیم توصیه‌ها و هشدارهای اعلام‌شده را جدی بگیرند.

وی تأکید کرد: در صورت ارتقای سطح هشدار به نارنجی یا قرمز، همکاری مردم با دستگاه‌های اجرایی و رعایت کامل توصیه‌های ایمنی اهمیت بیشتری خواهد داشت و لازم است شهروندان از حضور در مناطق پرخطر و حریم رودخانه‌ها خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان در ادامه درباره وضعیت سکونتگاه‌ها و واحدهای مسکونی واقع در مسیر رودخانه‌ها نیز گفت: خانه‌ها و سکونتگاه‌هایی که در مسیر رودخانه‌ها قرار دارند، در زمان وقوع سیلاب به‌ طور جدی در معرض تهدید قرار می‌گیرند و مدیریت این نقاط نیازمند اقدامات پیشگیرانه و اساسی است.

وی افزود: شرکت آب منطقه‌ای در رودبار جنوب مطالعات و اقداماتی را برای تغییر و جابه‌جایی بخشی از مسیر رودخانه انجام داده است تا خطرات ناشی از جریان‌های سیلابی در این محدوده کاهش یابد.

نژادخالقی، ادامه داد: در برخی مناطق نیز بررسی‌هایی انجام شده و موضوع به دستگاه‌هایی از جمله راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اعلام شده است تا در صورت امکان، جابه‌جایی سکونت گاه‌های در معرض خطر در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی ساخت‌وسازها و اقدامات انجام‌شده در حریم و مسیر رودخانه‌ها طی سال‌های گذشته اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که اکنون نیازمند بررسی و تعیین تکلیف است و باید در فرصت موجود، برای حل‌وفصل این موارد و کاهش ریسک سکونتگاه‌های در معرض خطر اقدام شود.

