۲۰ میلیارد ریال جریمه برای مکانیک متخلف در یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی گفت: در پی شکایت یک شهروند و گزارش بازرسی اتاق اصناف درباره خسارت واردشده به خودروی شاکی، تقلب در کسب و عدم صدور فاکتور، پرونده‌ای برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: این پرونده پس از تشکیل در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج، مورد بررسی قرار گرفت و با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، تخلف متصدی واحد تعمیرگاه محرز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: متصدی این واحد بر اساس مقررات و مصوبه سران قوا به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

لقمانی ادامه داد: متخلف همچنین به پرداخت ۱۸ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموع محکومیت این پرونده به ۲۰ میلیارد ریال می‌رسد، تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با تخلف واحدهای خدماتی که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: گزارش‌های بازرسی دستگاه‌های نظارتی و شکایت‌های مردمی با جدیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت احراز تخلف، متخلفان مطابق قانون با برخورد و مجازات مواجه خواهند شد.