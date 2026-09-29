به گزارش خبرنگار مهر٬ احمد شیرزادی صبح سه‌شنبه در نشست کمیته علمی و پژوهشی دانشگاهیان سومین کنگره شهدای استان بوشهر اظهار کرد: فضای دانشگاهی، نقش محوری در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ایفا خواهد کرد.

وی از تدوین کتاب‌های تخصصی در حوزه ادبیات پایداری برای پر کردن خلأهای علمی این رشته خبر داد و تصریح کرد: هدف ما این است که فضای دانشگاهی و علمی، حمایت لازم را از کنگره به

عمل آورد. این رویداد فرصتی است تا ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه در خدمت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت قرار گیرد.

شیرزادی افزود: برگزاری همایش علمی همراه با فراخوان مقاله و انتشار مقالات در قالب کتاب، آثاری ماندگار در آرشیو دانشگاه بر جای می‌گذارد. این اقدام، کاری تخصصی و عمیق است و برخلاف فعالیت‌های سطحی، تأثیری پایدار خواهد داشت.

رئیس دانشگاه خلیج‌فارس با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه هنرهای نمایشی اظهار داشت: فعالان فرهنگی و هنری دانشگاه، هنگامی که گرد هم می‌آیند، ایده‌های ارزشمندی در حوزه تئاتر مطرح می‌کنند،

اگر بتوانیم این ظرفیت را سازماندهی کنیم، احیای تئاتر دانشگاهی دور از دسترس نخواهد بود.

وی با قدردانی از همکاران دانشگاهی و مسئولان استانی، بر لزوم پیگیری مستمر برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: همکاری و هماهنگی میان دانشگاه و نهادهای مسئول، تضمین‌کننده اجرای موفق برنامه‌ها خواهد بود.