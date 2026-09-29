به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵) به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

سوال عبدالجلال ایری، نماینده ترکمن و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی

گزارش کمیسیون های اقتصادی، حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و صنایع و معادن به ترتیب در مورد:

۱- سیاست ها و بسته های حمایتی از کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی با تاکید بر ظرفیت های پیش بینی شده در تبصره های موسوم به تولید و اشتغال بودجه های سنواتی و قانون تامین مالی

۲- بازسازی، جبران خسارات و بازگشت به تولید واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی

۳- ارزیابی روند بازیابی و تقویت توان تولیدی بخش های صنعت، معدن، پتروشیمی و کسب و کارهای اینترنتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

بررسی تقاضای یک فوریت در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۵) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶