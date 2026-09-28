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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

مرکز شبانه‌روزی پیشگیری از هاری در اردبیل فعال است

مرکز شبانه‌روزی پیشگیری از هاری در اردبیل فعال است

اردبیل- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با فعال‌سازی ۱۷ مرکز شبانه‌روزی پیشگیری از هاری، خدمات واکسیناسیون برای افراد حیوان‌گزیده رایگان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صادقیه اهری، ، اظهار کرد: هاری یک بیماری ویروسی بسیار خطرناک و تقریباً همیشه کشنده است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می‌کند. ویروس معمولاً از طریق بزاق حیوانات آلوده (مثل سگ، گربه، روباه، گاو، اسب، گوسفند یا خفاش) و با گازگرفتگی یا خراش به انسان منتقل می‌شود. پس از بروز علائم (مانند ترس از آب، تشنج و فلج) درمان مؤثری وجود ندارد و بیماری تقریباً در همه موارد به مرگ منجر می‌شود.

وی افزود: خبر خوب این است که هاری انسانی با اقدام به‌موقع کاملاً قابل پیشگیری است. واکسیناسیون به‌موقع و شست‌وشوی صحیح زخم ناشی از حیوان‌گزیدگی، می‌تواند از ابتلا به این بیماری مرگبار جلوگیری کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با فعال‌سازی ۱۷ مرکز شبانه‌روزی مراقبت و پیشگیری هاری در سراسر استان، خدمات مراقبت و پیشگیری از هاری انسانی را به شهروندان ارائه می‌نماید که کلیه خدمات واکسیناسیون و پیشگیری از هاری برای افراد حیوان‌گزیده، کاملاً رایگان ارائه می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین و اولین اقدام پس از حیوان‌گزیدگی یا ایجاد خراش، شست‌وشوی محل زخم با آب و صابون به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه و مراجعه فوری و حتمی به نزدیک‌ترین مرکز مراقبت و پیشگیری هاری می‌باشد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: پس از شست‌وشو، لازم است محل زخم با بتادین یا الکل ضدعفونی گردد. توجه داشته باشید که تکمیل کامل دوره واکسیناسیون بسیار ضروری و حیاتی است. واکسیناسیون ناقص نمی‌تواند از بروز بیماری هاری پیشگیری کند؛ بنابراین حتماً طبق برنامه اعلام‌شده توسط مراکز بهداشتی، تمام۶ دوزهای واکسن را دریافت نمایید.

صادقیه اهری بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع حیوان‌گزیدگی و مرگ‌آور بودن بیماری هاری، از همه هم‌استانی‌های گرامی درخواست می‌شود ضمن اجتناب از تماس با حیوانات وحشی و مشکوک و همچنین تقویت آموزش راه‌های پیشگیری از حیوان‌گزیدگی به کودکان خود، در صورت هرگونه حیوان‌گزیدگی (حتی موارد جزئی)، بلافاصله به نزدیک‌ترین مرکز پیشگیری از هاری مراجعه کنند و از اقدام خودسرانه یا تأخیر در درمان خودداری نمایند.

وی در پایان تاکید کرد: شایان ذکر است که در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۷ هزار و ۷۰۰ مورد حیوان‌گزیدگی در استان اردبیل اتفاق افتاده است که ضرورت ساماندهی جدی سگ‌های پرسه‌زن در سطح استان را توسط سازمان‌های مربوطه طلب می‌کند.

کد مطلب 6961451

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