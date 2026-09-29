نهضت احیای بناهای تاریخی در سیستان و بلوچستان شتاب گرفت

محمدهادی طهرانی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در قالب نهضت احیای بناهای تاریخی، تلاش شده است بناهایی که پیش از این صرفاً برای مرمت آنها هزینه می‌شد، با واگذاری به بخش خصوصی وارد چرخه بهره‌برداری و فعالیت اقتصادی شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: خانه شمس، خانه ابویی، کاخ دادگستری و بانک ایران و انگلیس در زمره بناهایی هستند که در این چارچوب به بخش خصوصی سپرده شده‌اند تا علاوه بر حفظ ارزش تاریخی، امکان بهره‌برداری مناسب از آنها فراهم شود.

وی گفت: خانه ابویی در زاهدان نیز پس از طی مراحل آماده‌سازی، در آستانه افتتاح رسمی قرار دارد و برنامه‌ریزی شده است این مجموعه در هفته گردشگری با حضور مسئولان مرتبط به بهره‌برداری برسد.

طهرانی‌مقدم تأکید کرد: مشارکت بخش خصوصی در احیای بناهای تاریخی می‌تواند ضمن کمک به حفظ آثار ارزشمند استان، زمینه ایجاد کاربری‌های جدید، جذب گردشگر و رونق فعالیت‌های اقتصادی پیرامون این بناها را فراهم کند.