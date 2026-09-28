https://mehrnews.com/x3dbCr ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ کد مطلب 6961940 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ ۲۱۲ شب حضور در میدان؛ حماسه ای دیگر از مردم زاهدان زاهدان- مردم شهر زاهدان در دویست و دوازدهمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 54 MB کد مطلب 6961940 کپی شد مطالب مرتبط رزمایش ۴۰ هزار نفری جانفدایان ایران در «پایتخت وحدت اسلامی» نمایشگاه توانمندی بانوان زاهدانی؛ فرصتی برای رشد و درآمدزایی تجمع شبانه گنبدکاووس؛ جلوهای از همبستگی مردم کلاهبرداری با پیامک ابلاغیه قضایی؛ هشدار پلیس فتای سیستان و بلوچستان آغاز احداث مجتمع گردشگری ۲۵۰ میلیارد تومانی در کنارک افتتاح سفرهخانه سنتی در زاهدان همزمان با نخستین روز هفته گردشگری طنین تجدید عهد مردم گالیکش با ولایت توزیع ۷۰۰ بسته نوشتافزار میان دانشآموزان راسک، سرباز و سیب و سوران کلنگ احداث ۲ سالن مطالعه در مدارس دشتیاری و پلان به زمین زده شد نهضت احیای بناهای تاریخی در سیستان و بلوچستان شتاب گرفت برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی سیستان و بلوچستان
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