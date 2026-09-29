روانبخش: فرهنگ جهاد و مقاومت پشتوانه اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش شامگاه دوشنبه در آیین تجلیل از سنگرسازان بی‌سنگر سازمان جهاد کشاورزی استان قم که در سرای همدلی جامعه مهندسین در میدان ارتش قم برگزار شد با تأکید بر نقش فرهنگ جهاد و مقاومت در حفظ استقلال و اقتدار کشور اظهار کرد: تجربه سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده است که ملت ایران با اتکا به ایمان، توان داخلی و روحیه ایستادگی توانسته در برابر تهدیدها و فشارهای گوناگون مسیر خود را ادامه دهد.



وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب با جنگ، تهدید و فشارهای مختلف روبه‌رو بوده است اما تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و حفظ روحیه مقاومت موجب شده کشور مسیر پیشرفت و اقتدار خود را دنبال کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره جهادگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس افزود: سنگرسازان بی‌سنگر نمونه‌ای روشن از فرهنگ ایثار و اخلاص هستند که در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور مسئولیت خود را با حضور در میدان به انجام رساندند.



روانبخش بیان کرد: جهادگرانی که در سال‌های دفاع مقدس برای فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز جبهه‌ها تلاش کردند، در مواردی خود بدون سنگر ماندند و به شهادت رسیدند یا در مسیر دفاع از کشور جانباز شدند.



وی با اشاره به حضور جهادگران در مناطق عملیاتی خاطرنشان کرد: آنان در شرایط دشوار جنگ، در عرصه‌های مهندسی و پشتیبانی در کنار رزمندگان حضور داشتند و با فعالیت‌های خود بخشی از نیازهای جبهه‌ها را تأمین کردند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: فعالیت جهادگران تنها به حضور در مناطق عملیاتی محدود نبود و تلاش آنان در حوزه‌های مهندسی و پشتیبانی، بخشی از روند دفاع از کشور را پشتیبانی می‌کرد.



روانبخش با اشاره به ایثارگری جهادگران در دوران دفاع مقدس گفت: بخشی از این نیروها در جریان انجام وظایف خود در جبهه‌ها به شهادت رسیدند و شماری نیز با تحمل آسیب‌های ناشی از جنگ به افتخار جانبازی نائل شدند.



وی تصریح کرد: سنگرسازان بی‌سنگر با عملکرد خود نشان دادند که در شرایط دشوار نیز می‌توان با ایمان، اخلاص و ایستادگی برای دفاع از استقلال و منافع کشور به میدان آمد.



روانبخش با اشاره به شرایط سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب، قدرت‌های مختلف جهانی در برابر جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی کردند و کشور در شرایطی دشوار مسیر دفاع از خود را آغاز کرد.



وی افزود: ملت ایران در آن دوره با اتکا به ایمان و استقامت در برابر دشمنان ایستادگی کرد و این تجربه در سال‌های بعد نیز در مواجهه با جنگ و فشارهای مختلف ادامه یافت.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رمز ماندگاری و اقتدار ملت ایران در فرهنگ جهاد، ایثار و مقاومت و ادامه دادن راه شهدا نهفته است.



روانبخش خاطرنشان کرد: آنچه سنگرسازان بی‌سنگر از خود به یادگار گذاشتند، نمونه‌ای از این باور است که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان با تکیه بر ایمان و اخلاص از استقلال و منافع کشور دفاع کرد.



وی انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده را ضروری دانست و گفت: حفظ روحیه مقاومت و تکیه بر توان داخلی باید به عنوان مسیری که در تجربه ملت ایران شکل گرفته است، ادامه پیدا کند.