به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه دوشنبه در آیین تجلیل از سنگرسازان بی‌سنگر سازمان جهاد کشاورزی استان قم که در سرای همدلی جامعه مهندسین در میدان ارتش قم برگزار شد با اشاره به استمرار روحیه جهادی در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: جهادگران امروز نیز همان مسیر خدمت و مسئولیت‌پذیری دوران دفاع مقدس را دنبال می‌کنند و تلاش آنان در حوزه تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور ادامه همان جهادگری است.



وی افزود: فرهنگ جهاد، ایثار و مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین میراث‌های دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود و همین روحیه در سال‌های گذشته از عوامل استقامت و موفقیت ملت ایران بوده است.



استاندار قم با گرامیداشت یاد و خاطره سنگرسازان بی‌سنگر بیان کرد: جهادگران دوران دفاع مقدس در شرایط دشوار جنگ، در حوزه‌های مهندسی و پشتیبانی جبهه‌ها حضور داشتند و با اقدامات خود زمینه پیشروی و انجام عملیات‌ها را برای رزمندگان فراهم می‌کردند.



بهنام‌جو ادامه داد: راه‌سازی، پل‌سازی و فعالیت‌های پشتیبانی مهندسی از جمله عرصه‌هایی بود که جهادگران در دوران دفاع مقدس در آن حضور داشتند و با پذیرش مسئولیت‌های سنگین، مسیر حرکت رزمندگان را برای دستیابی به پیروزی هموار کردند.



وی خاطرنشان کرد: بخشی از جهادگران در جریان همین فعالیت‌ها و هنگام کار با لودر و بلدوزر در مناطق عملیاتی به شهادت رسیدند و نام آنان در تاریخ دفاع مقدس ماندگار شد.



استاندار قم افزود: سنگرسازان بی‌سنگر در دوران دفاع مقدس در شرایطی به فعالیت پرداختند که جبهه‌ها به پشتیبانی مهندسی و عملیاتی نیاز داشتند و آنان با حضور در این عرصه، بخشی از مسئولیت دفاع از کشور را بر عهده گرفتند.



بهنام‌جو با اشاره به نقش جهادگران در جنگ اخیر اظهار کرد: در این شرایط نیز جهادگران با حضور و ارائه پشتیبانی‌های مهندسی و لجستیکی، در تأمین و حفظ امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی کردند.



وی ادامه داد: این حضور نشان می‌دهد روحیه‌ای که جهادگران در دوران دفاع مقدس با آن وارد میدان شدند، همچنان در عرصه‌های خدمت به مردم و کشور استمرار دارد.



استاندار قم با تأکید بر اهمیت حفظ میراث معنوی دوران دفاع مقدس گفت: فرهنگ جهاد و بسیجی از ارزشمندترین دستاوردهای آن دوران است و روحیه ایثار و خدمت‌رسانی باید در عرصه‌های مختلف استمرار پیدا کند.



وی افزود: جهادگران امروز در حوزه تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور با تلاش مستمر خود به مردم خدمت می‌کنند و این فعالیت را می‌توان ادامه همان روحیه جهادی دانست که در دوران دفاع مقدس در میدان حضور داشت.



بهنام‌جو تأکید کرد: فرهنگ جهاد، ایثار و خدمت‌رسانی که از سنگرسازان بی‌سنگر به یادگار مانده است، نباید به یک خاطره تاریخی محدود شود و باید در عرصه‌های مختلف خدمت به مردم و کشور تداوم داشته باشد.



وی انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حفظ روحیه جهادی و معرفی نقش جهادگران دوران دفاع مقدس می‌تواند زمینه تداوم این فرهنگ در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی را فراهم کند.