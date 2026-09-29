به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری دانشگاه امیرکبیر، این تفاهمنامه میان پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یکی از شرکتها منعقد شد. بر اساس این همکاری، مسیر همکاری میان دانشگاه و صنعت، توسعه مهارتهای دانشجویان و ارتباط با شرکتهای فناور دنبال خواهد شد.
فرشاد اسماعیلیان، همبنیانگذار و مدیرعامل این شرکت هدف از امضای این تفاهمنامه را نزدیکتر کردن صنعت به دانشگاه و آشنا کردن دانشجویان با مسائل واقعی کسبوکار پیش از ورود به بازار کار دانست و گفت: در این برنامه ابزارهای مورد نیاز، آموزشها و منتورهای اختصاصی در اختیار دانشجویان قرار میگیرد تا مساله را شناسایی کنند و برای حل آن راهکار ارائه دهند.
اسماعیلیان به موانعی مانند نداشتن سرمایه، سابقه کار و مشتری در ابتدای مسیر حرفهای دانشجویان اشاره کرد و افزود: این برنامه تلاش میکند بخشی از این موانع را کاهش دهد؛ چرا که این همکاری تنها به آموزش دانشجویان محدود نمیشود و فعالیتهای تحقیق و توسعه با دانشجویان و استادان و همچنین ایجاد ارتباط میان شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری را نیز دربرمیگیرد.
مدیرعامل این شرکت با اشاره به حضور حدود ۲۵۰ شرکت در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این ظرفیت را فرصتی برای ایجاد زنجیره ارزش میان شرکتهای مستقر در پارک دانست و از امکان همکاری برای تکمیل خدمات و محصولات این شرکتها خبر داد.
اسماعیلیان اعلام کرد: توسعه این مدل همکاری در سایر دانشگاهها نیز دنبال خواهد شد. گفتوگو با دانشگاههای صنعتی شریف و تهران انجام شده و همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز این مسیر است.
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