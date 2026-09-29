جهش پایداری در صنعت برق حرارتی؛ تحقق توسعه و خودکفایی با عزم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت برق حرارتی کشور عزیزمان با تکیه بر توان بالای ملی، همت بلند متخصصان و برنامههای هوشمندانه وزارت نیرو و شرکت تولید نیروی برق حرارتی در دولت چهاردهم، فصل تازهای از پیشرفت و پایداری را رقم زده است. این بخش که ستون فقرات تأمین انرژی کشور به شمار میرود، با ارادهای استوار و نگاهی آیندهنگر، افق روشنی برای خودکفایی و خدمترسانی پایدار به مردم ترسیم کرده است.
بر اساس دادهها و اطلاعات موجود، سهم انرژی حرارتی از کل تولید برق کشور طی سالهای اخیر روندی صعودی و پایدار داشته و از حدود ۲۰۰ میلیارد کیلوواتساعت در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۰۰ میلیارد کیلوواتساعت در افق ۱۴۰۴ رسیده است. راندمان نیروگاههای حرارتی نیز بهطور محسوس بهبود یافته و هر یک درصد افزایش آن، معادل صرفهجویی سالانه حدود ۲٫۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی است؛ صرفهجوییای که هم منابع ملی را حفظ میکند و هم آلایندگی را کاهش میدهد. این دستاوردها نتیجه برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و رویکرد علمی وزارت نیرو و شرکت تولید نیروی برق حرارتی در دولت چهاردهم است که با اولویتبخشی به بهینهسازی، اصلاحات اقتصادی و توسعه هدفمند، مسیر پایداری شبکه را هموار ساختهاند.
فصل تعمیرات و بهینهسازی نیروگاههای حرارتی با برنامهای جامع از اواخر شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد و تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ به انجام رسید. محورهای اصلی این برنامه شامل تعمیرات اساسی، بازدید اتاق احتراق، بازدید مسیر داغ و تعمیرات دورهای بود. در این دوره، ۷۶۶ پروژه تعمیراتی در سراسر کشور با حجم ۱۱۱ هزار مگاوات و سرمایهگذاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اجرا گردید. این اقدامات که با هدف افزایش پایداری نیروگاهها برای تابستان طراحی شده بود، نشاندهنده عزم جدی دستگاههای مسئول در دولت چهاردهم برای تضمین برق پایدار و ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم است.
توسعه ظرفیت نیز روایت افتخارآمیزی دارد. مجموع افزایش ظرفیت نیروگاههای حرارتی به ۲۵۸۲ مگاوات رسیده و سرمایهگذاری ۱۳۸۵ میلیون یورو در این حوزه انجام شده است. افتتاح واحد بخار کلاس F نیروگاه رودشور با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات و راندمان ۵۷ درصد (بزرگترین واحد بخار راندمان بالای کشور)، تکمیل پروژههای نکا، عسلویه و فردوسی، و راهاندازی نخستین نیروگاه زمینگرمایی ایران در مشگینشهر با ظرفیت ۵٫۴ مگاوات، نمادهای روشن توانمندی ملی هستند. این پروژهها نهتنها ظرفیت تولید را افزایش دادهاند، بلکه صرفهجویی سالانه سوخت به ۲٫۵ میلیارد مترمکعب را محقق ساختهاند و امنیت انرژی کشور را در اوج بار سال ۱۴۰۵ تضمین میکنند.
آنچه این موفقیتها را ارزشمندتر و حماسیتر میسازد، همت، ایثار و توان متخصصان و کارکنان عرصه برق حرارتی است. در روزهایی که بسیاری از هموطنان در کنار خانوادههای خود با مهر و آرامش نوروزی را سپری میکردند، کارکنان مسئولیتشناس صنعت نیروگاهی کشور با جانفشانی و ازخودگذشتگی، پا به پای سایر نیروهای حافظ ایران، در سنگر تولید و خدمترسانی حاضر بودند. حتی نیروهای ذخیره که نوبت کاریشان نبود، با آمادگی کامل در شیفتهای دیگر حضور یافتند تا در صورت نیاز، بیدرنگ وارد میدان شوند. دشمنان جنایتکار بارها زیرساختهای حیاتی و نیروگاههای کشور را تهدید کرده بودند، اما این مردان و زنان پرتلاش، حتی در گرمای طاقتفرسای تابستان و در سختترین شرایط نیروگاهی، بدون تعطیلی و با ایستادگی مثالزدنی، بهرهبرداری و تعمیرات را به سرانجام رساندند. در کنار آنان، عوامل ستادی و اجرایی بخش احداث پروژههای نیروگاهی نیز با صلابت و غیرت، اقدامات را پیش بردند؛ نصب و راهاندازی واحد چهارم گازی یکی از نیروگاهها در مدت حدود ۱۰۰ روز که ۴۰ روز آن در شرایط جنگ تحمیلی رمضان بود، نمونهای درخشان از این جانفشانی و همت بلند است.
عزم راسخ، ایثار و فداکاری ژرفی که از خاک میگذرد، جلوهای روشن از روحیه ایرانی است؛ جلوهای که در صنعت نیروگاهی کشور، بهویژه در این دوره زمانی، بهروشنی شاهد آن بودیم و تقدیر همگان را برانگیخت. برنامهها و رویکردهای وزارت نیرو و شرکت تولید نیروی برق حرارتی در دولت چهاردهم نیز با حمایت از این سرمایههای انسانی و اجرای اصلاحات اقتصادی مؤثر، فضای مناسبی برای نوآوری، سرمایهگذاری و توسعه فراهم آورده است. فرصتهای افزایش ظرفیت بدون مصرف سوخت گاز و فرآورده نیز افقهای تازهای گشوده و امکان افزایش بیش از ۷ هزار مگاوات ظرفیت با سرمایهگذاری حدود ۸٫۸ میلیارد یورو و صرفهجویی بیش از ۱۴ میلیارد مترمکعب سوخت را پیش روی کشور قرار داده است.
در مجموع، مجموعه این اقدامات و دستاوردها نشان میدهد که صنعت برق حرارتی ایران با تکیه بر دانش بومی، اراده متخصصان و برنامههای هدفمند دولت چهاردهم، نه تنها نیازهای امروز را پاسخ میدهد، بلکه آیندهای روشن و پایدار برای نسلهای آینده میسازد. با تداوم این مسیر امیدبخش، ایران اسلامی با قدرت بیشتری در مسیر خودکفایی انرژی گام برمیدارد و الگوی موفق مقاومت، ایثار و پیشرفت را به جهان عرضه مینماید.
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