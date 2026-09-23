خودکشی ۸ ملوان نیروی دریایی آمریکا در جریان مأموریت رزمی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان، «هانگ کائو» سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که هشت ملوان نیروی دریایی این کشور که در گروه رزمی ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» خدمت می‌کردند، در جریان مأموریتی که شامل عملیات رزمی علیه ایران بود، اقدام به خودکشی کردند.

به گفته این مقام آمریکایی، این آمار مربوط به ملوانانی از ناو هواپیمابر، یگان هوایی، کشتی‌های اسکورت و دیگر واحدهای حاضر در گروه رزمی آبراهام لینکلن است.

بر اساس این گزارش، در جریان این مأموریت هیچ‌یک از ملوانان در نتیجه خودکشی جان خود را از دست ندادند.

این گزارش افزود که این مأموریت حدود ۶ تا ۷ هزار نیروی نظامی را دربر می‌گرفت و ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را بیش از ۶ ماه در دریا نگه داشت.