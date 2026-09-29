به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان امروز ۷ مهر با حضور حامد جعفری دبیر جشنواره در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

جعفری در ابتدای نشست خبری درباره تمایزهای جشنواره امسال عنوان کرد: امسال کیفیت و کمیت آثار تفاوت چشمگیری دارد و نسبت به ادوار گذشته شاهد استقبال دوبرابری بودیم. باید این اتفاق را به فال نیک گرفت که در شرایط پس از جنگ رمضان و شرایط کنونی میزان تولیدات افزایش قابل توجهی داشته است. امسال به احترام کودکان شهید میناب همه بخش‌های جنبی را حدف و فقط جایزه بخش میناب را داریم.

تغییر محل برگزاری جشنواره

وی افزود: امسال نتیجه مسابقه «مدرسه‌ای‌ که می‌رفتم» را نیز اعلام خواهیم کرد. همچنین جوایز فنی را هم به این‌ رویداد اضافه کردیم زیرا عوامل فنی فیلم کودک معمولا در جشنواره‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

جعفری بیان کرد: در این دوره جدی تر به بحث تفکیک کودک و نوجوان توجه شده است. امسال یک فیلم داریم که در بخش کودک و نوجوان پخش می‌شود و توجهش به سرگرمی خانواده در کنار هم است. همچنین بخش فیلمسازی المپیاد فیلمسازی نوجوانان همزمان با جشنواره برگزار می‌شود. در این دوره بخش هوش مصنوعی، مستند و آینه به جشنواره فیلم کودک اضافه شده است. سیاست های بنیاد منجر به افزایش تولید شده است و ما قصد داریم به همین میزان به دیده شدن این آثار نیز کمک کنیم.

دبیر جشنواره درباره کاخ جشنواره و تغییر مکان جشنواره از سینما ساحل و چهارباغ اصفهان به جای دیگر، گفت: ما در سال‌های قبل تقریبا با چندپارگی مواجه بودیم و آثار در ۲ سالن پخش می‌شدند اما امسال توانستیم کاخ جشنواره‌ای را درنظر بگیریم و همه آثار در خانه جشنواره اکران می‌شوند.

فیلم‌های بخش مسابقه اعلام شدند

وی در ادامه اسامی آثار بخش مسابقه را به شرح زیر اعلام کرد:

«بادبادک‌ها» (پویانمایی) به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی در بخش نوجوان

«پلک پریشان پروانه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رهبر قنبری در بخش نوجوان

«دو تفنگدار» به کارگردانی مهدی شفیعی و تهیه‌کنندگی مهدی شفیعی در بخش نوجوان

«شوتینگا» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی امیر رحیم‌زاده قطب دینی در بخش کودک

«عروس چشمه» به کارگردانی فریدون نجفی و تهیه‌کنندگی فریدون نجفی در بخش نوجوان

«عموی بچه‌ها» به کارگردانی احمد درویشعلی‌پور و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی در بخش کودک و نوجوان

«کاکالوتی» به کارگردانی امیراطهر سهیلی و تهیه‌کنندگی حمیدرضا سهیلی در بخش کودک

«کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر در بخش نوجوان

«گرگی خان» به کارگردانی ساسان قجر و تهیه‌کنندگی مقصود جباری در بخش کودک

«من جا سوزنی نیستم» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی علی خواجه جوزم در بخش کودک

«نابغه و دیو سنگی» (پویانمایی) به کارگردانی رسول آذرگون و تهیه‌کنندگی سلمان امیری در بخش کودک

«نگهبانان خورشید» (پویانمایی) به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی در بخش کودک

«نور» به کارگردانی علی سراهنگ و تهیه‌کنندگی کامران مجیدی در بخش نوجوان

«ورکانا» (پویانمایی هوش مصنوعی) به کارگردانی سیدمیثم سجادی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدعلی داودی مازندرانی در بخش نوجوان

«یکی میاد دنبالم» به کارگردانی سیدجواد هاشمی و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری در بخش کودک

جعفری درباره تداوم بخش میناب توضیح داد: فاجعه میناب موضوع کوچکی نبود و ظریفیت ساخت ده‌ها اثر را دارد. این موضوع برای حوزه کودک و نوجوان یک مساله مهم است. نگاه ما این است که جایزه میناب تداوم داشته باشد. برای این جایزه داریم آئین نامه طراحی می‌کنیم.

طراحی آئین‌نامه برای جایزه بخش میناب

وی درباره میزبانی اصفهان از جشنواره کودک عنوان کرد: بعد از جشنواره چند نشست هم‌اندیشی برگزار کردیم که نمایندگان بخش‌های مختلف سینما حضور داشتند. خروجی آن جلسات این بود که اگر حواشی را کنار بگذاریم اصفهان بهترین جا برای برگزاری جشنواره است زیرا در دنیا این رویداد را با اصفهان می‌شناسند. در جلسه نخست با استاندار نکاتی را مطرح و قول دادند که برطرف شود. همچنین از طرف شهرداری قول دادند بخشی از آدم‌هایی که حواشی ایجاد می‌کردند، امسال نباشند. ما نباید توقع داشته باشیم تمام مسائل در یک سال حل شود اما تلاش می‌کنیم اشکالات جشنواره برطرف شود. انصافا مدیریت شهری اصفهان امسال تلاش زیادی برای برگزاری خوب جشنواره داشته است.

جعفری درباره اینکه جشنواره چطور می‌تواند محل رجوع خانواده‌ها باشد، گفت: اینکه من گفتم جشنواره فجر به فیلم‌های کودک توجه نمی‌کند کمی به رویکردهای مختلف جشنواره بستگی دارد. این ذهنیت وجود دارد که فیلم‌های کودک در سینما موفق نیستند اما اتفاقا فیلم‌های کودک فارابی در گیشه هزینه خود را برگردانده اند. متاسفانه سینماداران ما این ذهنیت را دارند که فیلم کودک برای ظهر است درحالی که کودک باید با خانواده و عصر هم به سینما برود. برای اصلاح این موضوع به زمان نیاز داریم. زمانی در جشنواره کودک فیلم‌های اکران شده را هم به جشنواره راه می‌دادند درحالی که امسال با محکم پای این قضیه ایستادیم. می‌خواهم بگویم یک‌سری چیزها نیاز به مداومت دارند.

وی درباره فیلم‌های اقتباسی امسال گفت: فارابی از موضوع اقتباس استقبال می‌کند و تلاش می‌کنیم به این موضوع جدی تر بپردازیم. در جشنواره فیلم اقتباسی به معنای تام نداریم اما تلاش می‌کنیم به این آثار وزن بدهیم.

پای موضع خود می‌ایستیم تا اعتبار جشنواره لطمه نخورد

جعفری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره بخش بین‌الملل و اینکه دعوت از مهمانان خارجی می‌تواند چه آورده‌ای برای سینمای کودک ایران داشته باشد، گفت: ما این رویکرد را نداریم که صرفا به صورت نمایشی بخش بین‌الملل را برگزار کنیم. ما ۲ نوع مهمان خارجی داریم؛ گروه اول کسانی که کارگاه برگزار می‌کنند و گروه دوم افرادی که به این رویداد مربوط هستند یعنی یا فیلم دارند یا داور جشنواره هستند. امسال محدودیت پروازی خارج از اراده ما است. در بخش مسابقه فیلمی داشتیم که از حضور در جشنواره انصراف داده است درحالی که سال‌های قبل چنین چیزی نبوده است. ما کار نمایشی نمی‌کنیم مثلا سال گذشته رسانه ها انتقاد می‌کردند که چرا تعداد آثار کم است اما ما پای موضع خود می‌ایستیم تا اعتبار جشنواره لطمه نخورد.

دبیر جشنواره درباره المپیاد فیلمسازی نوجوانان بیان کرد: من در ادوار مختلف المپیاد داور یا منتور بوده ام و این رویداد فرصتی بوده است که دست بچه‌های نوجوان را در دست انجمن سینمای جوانان بگذاریم. به نظر می‌رسد نگاهی درباره این رویداد شکل گرفته که معتقد است اصلا هیچ‌ خروجی ندارد که اصلا درست نیست. گروهی سال گذشته در اصفهان دنبال این بودند که بیزینسی در حوزه آموزش نوجوانان راه‌اندازی کنند و ما به عنوان متولی این رویداد مقابلش ایستادیم. شهردار اصفهان نیز متواضعانه در اختتامیه سال گذشته بابت این موضوع عذرخواهی کردند.

وی درباره آثار حاضر در جشنواره با موضوع میناب توضیح داد: از ابتدا در فارابی قصد داشتیم اگر کار اشتباهی انجام دادیم، عذرخواهی کنیم. آثاری که درباره جنگ ۱۲ روزه ساختیم پختگی لازم را نداشتند. درنتیجه سعی کردیم کار جدیدی انجام دهیم و در قالب مسابقه، طرح‌های کلی فیلمسازان را دریافت کنیم. ۴۲۳ طرح در مسابقه «مدرسه ای که می‌رفتم» برای ما ارسال شد و این طرح‌ها را بدون نام در اختیار صنف قرار دادیم و آنها این طرح‌ها را ارزیابی کردند. در نهایت ۳ اثر درباره میناب انتخاب شد. جلسه‌ای با خانواده شهدای میناب و آسیب‌دیدگان میناب برگزار کردیم تا این فیلم‌ها فقط برچسبی از میناب نداشته باشند بلکه واقعا درد این فاجعه را منتقل کنند.

بخش فیلم‌های جشنواره کودک در میناب

جعفری درباره کیفیت آثار امسال اظهار کرد: بنیاد فارابی سعی می‌کند درحد بضاعت داورانش نسبت به کیفیت فیلم مراقبت کند. این موضوعی نیست که در یک سال رفع شود. طبیعتا وقتی کمتر از یک سوم آثار ارسال شده به جشنواره را انتخاب کردیم نشان دهنده توجه به کیفیت آثار است. باید توجه داشته باشیم که فیلمسازان نیز باید فیلم بسازند حتی اگر در قدم اول کیفیت آثارشان پایین باشد. ما امسال در بخش انیمیشن ضعف جدی داریم زیرا نهادهای سرمایه‌گذار آثار کمی ساخته‌اند و از طرفی با گسترش هوش مصنوعی ما باید نسبت خودمان را با این پدیده بشناسیم.

وی درباره ادای احترام به شهدای میناب گفت: حتما در افتتاحیه ادای احترامی به شهدا داریم. ما طراحی کرده بودیم که تعدادی از خانواده شهدای میناب را به جشنواره بیاوریم اما طی جلسات و بررسی هایی احساس کردیم باید شرایط این خانواده ها را در نظر بگیریم. امسال آثار جشنواره با استفاده از ظرفیت سینماسیار در میناب پخش می‌شوند.

جعفری عنوان کرد: قرارداد ساخت فیلم عموپورنگ (عموی بچه‌ها) برای سال قبل بود. ما بلافاصله پس از جشنواره ساخت آثار را شروع کردیم اما با حوادث مختلفی مواجه شدیم. طبیعتا برخی از آثار باید در تهران فیلمبرداری می‌شدند و افراد در زمان جنگ در دسترس نبودند به همین دلیل روند ساختشان طول کشید.

سنگ‌اندازی برخی افراد در بیرون از شهرداری اصفهان

وی درباره چالش‌های برگزاری جشنواره در اصفهان متذکر شد: ما با یک گروه مدیریتی فرهیخته در صدر اصفهان مواجه هستیم که انسان‌های فرهیخته‌ای هستند و هنر را متوجه می‌شوند. اما اینکه این مساله تمام مشکلات را حل می‌کند باید بگویم نه. افرادی در بیرون از شهرداری اصفهان هستند که چالش ایجاد می‌کنند و سنگ‌اندازی می‌کنند. این اتفاق شاید اگر جشنواره در تهران هم‌ برگزار شود، رخ ‌دهد. هرچه به سمت فضای درست برگزاری جشنواره حرکت کنیم اشکالات خودش را نشان می‌دهد و می‌توان برای حل آن تلاش کرد.

دبیر جشنواره درباره آثار انیمیشن امسال اظهار کرد: فارابی دیگر متولی امر انیمیشن نیست و این ماموریت به بنیاد پویانمایی منتقل شده است. ما می‌توانیم در جشنواره به انیمیشن‌ها وزن دهیم و امسال یک انیمیشن کودک و ۲ انیمیشن نوجوان در جشنواره حضور دارند.

وی در پایان درباره خبرنگاران نوجوان امسال گفت: ما یکسری خبرنگار نوجوان داریم که هرسال در جشنواره آموزش‌هایی دریافت می‌کنند. این نوجوانان پس از اکران هر فیلم نشستی با فیلمسازان دارند و می‌توانند مستقیم با فیلمساز حرف بزنند.