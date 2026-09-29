به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، رونین بار رئیس سابق سرویس امنیت عمومی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قصد دارد علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم شکایت کند چرا که نتانیاهو وی را مسئول شکست امنیتی اسرائیل در عملیات طوفان الاقصی توصیف کرده است.

بار تاکید کرد که نتانیاهو هجمه های شدیدی علیه وی به راه انداخته و مسئولیت شکست خود را طی سه سال نمی پذیرد. وی مانع تشکیل کمیته حقیقت یاب رسمی از سوی تل آویو می شود.

رئیس سابق شاباک اضافه کرد: برخی هشدارهایی که پیش از عملیات به نتانیاهو داده شده بود نیز کم کم نمایان می شود؛ هشدارهایی که نخست وزیر اسرائیل اهمیتی به آنها نداد.