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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

تأکید رئیس پلیس راهور بر تقویت همکاری با آتش‌نشانی در سوانح ترافیکی

تأکید رئیس پلیس راهور بر تقویت همکاری با آتش‌نشانی در سوانح ترافیکی

رئیس پلیس راهور فراجا بر تقویت همکاری‌های تخصصی و عملیاتی پلیس و آتش‌نشانی برای تسریع امدادرسانی و ارتقای ایمنی در سوانح ترافیکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در یادداشتی به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، نوشت: هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، فرصتی است برای پاسداشت تلاش‌های ایثارگرانه مردانی که با اتکا به دانش تخصصی، آمادگی عملیاتی، شجاعت و روحیه مسئولیت‌پذیری، در دشوارترین شرایط و در متن مخاطرات، برای نجات جان انسان‌ها وارد میدان می‌شوند.

در منظومه مدیریت حوادث، به‌ویژه در سوانح ترافیکی، مأموریت پلیس راهور و سازمان‌های آتش‌نشانی در نقاط مهمی با یکدیگر پیوند می‌خورد؛ پیوندی که نتیجه آن، شکل‌گیری یک زنجیره عملیاتی منسجم برای مدیریت صحنه، کنترل مخاطرات، امدادرسانی و نجات جان آسیب‌دیدگان است.

در بسیاری از حوادث رانندگی، دقایق نخست پس از وقوع حادثه، نقشی تعیین‌کننده در حفظ جان مصدومان و جلوگیری از تشدید پیامدهای حادثه دارد. در چنین شرایطی، حضور هم‌زمان و هماهنگ عوامل پلیس راهور و آتش‌نشانی، از ایمن‌سازی صحنه و مدیریت مخاطرات ثانویه گرفته تا عملیات تخصصی امداد و نجات، رهاسازی سرنشینان محبوس در خودرو و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای انتقال ایمن مصدومان، بخشی از یک فرآیند واحد و به‌هم‌پیوسته است.

از این منظر، همکاری میان پلیس راهور و آتش‌نشانی صرفاً به حضور مشترک در صحنه حوادث محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از اقدامات پیشینی و حین مأموریت، از تبادل اطلاعات و هماهنگی‌های عملیاتی تا شناخت ظرفیت‌ها، تقسیم کار مؤثر، تسریع در رسیدن نیروهای امدادی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در صحنه را دربرمی‌گیرد.

تجربه حضور و همکاری مشترک دستگاه‌های عملیاتی در طرح‌های مختلف ترافیکی جاده‌ای، درون‌شهری و برون‌شهری، همچنین مواجهه با سوانح رانندگی و حوادث غیرمترقبه، نشان داده است که هر اندازه هماهنگی میان نیروهای حاضر در صحنه از انسجام و سرعت عمل بیشتری برخوردار باشد، امکان مدیریت مؤثرتر حادثه، کاهش مخاطرات ثانویه و تسریع در فرآیند امداد و نجات نیز افزایش خواهد یافت.

آتش‌نشانان در صحنه‌های حادثه، به‌ویژه در سوانح ترافیکی، با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و مهارت‌های حرفه‌ای، مأموریت دشوار نجات و رهاسازی آسیب‌دیدگان را در شرایطی دنبال می‌کنند که گاه هر لحظه آن با مخاطرات جدی همراه است. این مأموریت ارزشمند، در کنار وظایف پلیس راهور در مدیریت ترافیک، کنترل و ایمن‌سازی صحنه، پیشگیری از بروز حوادث ثانویه و صیانت از جان و سلامت شهروندان، مجموعه‌ای هماهنگ و مکمل را در مدیریت صحنه حادثه شکل می‌دهد.

بی‌تردید ارتقای سطح این همکاری‌ها، نیازمند استمرار ارتباطات عملیاتی، تقویت هماهنگی‌های میدانی، استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی مشترک و بهره‌گیری از تجربیات حاصل از مأموریت‌های گذشته است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش سرعت واکنش، ارتقای ایمنی صحنه و اثربخشی بیشتر عملیات امداد و نجات منجر شود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان و ادای احترام به خانواده‌های معظم آنان، فرارسیدن هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی را به تمامی آتش‌نشانان سرافراز کشور عزیزمان، تبریک عرض می‌نمایم و بر استمرار، تعمیق و ارتقای همکاری‌های تخصصی و عملیاتی میان پلیس راهور و مجموعه آتش‌نشانی، با هدف ارتقای ایمنی صحنه‌های حادثه، تسریع در فرآیند امداد و نجات، کاهش تبعات سوانح و صیانت از جان شهروندان تأکید دارم.

کد مطلب 6962141
مهسا حيدری توچائی

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