به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده بعدازظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی راه‌اندازی مرکز دیسپچ پلیس راهور کردستان اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این مرکز، ایجاد یک شبکه ارتباطی سریع و پایدار میان پلیس راهور و مجموعه‌هایی مانند اورژانس و مدیریت شهری است تا روند امدادرسانی در صحنه تصادفات با حذف فرآیندهای اداری زمان‌بر، سرعت بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به وضعیت تصادفات عابران پیاده در معابر درون‌شهری استان افزود: میزان تصادفات فوتی عابران پیاده در محورهای درون‌شهری کردستان ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و این موضوع ضرورت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و ایمن‌سازی معابر را دوچندان می‌کند.

رئیس پلیس راهور کردستان، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و رفع نواقص ایمنی معابر را از محورهای مهم همکاری با شهرداری و دستگاه‌های امدادی عنوان کرد و گفت: هدف این اقدامات، کاهش شدت حوادث و جلوگیری از تبدیل تصادفات جرحی به فوتی در فرآیند انتقال مصدومان به مراکز درمانی است.

تمرکز پلیس راهور بر خودرو، راه و راننده

همتی‌زاده با اشاره به برنامه عملیاتی پلیس راهور استان ادامه داد: با دستور فرمانده انتظامی کردستان، برنامه‌های این پلیس بر سه مؤلفه «خودرو، راه و راننده» متمرکز شده است.

وی برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و سد معبر را از جمله اقدامات انتظامی و کنترلی برشمرد و اضافه کرد: توسعه تجهیزات الکترونیکی و دوربین‌های کنترل تخلفات نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس راهور کردستان با تأکید بر اینکه مدیریت ترافیک صرفاً بر عهده پلیس نیست، اظهار کرد: ۳۲ نهاد در حوزه ترافیک مسئولیت دارند و تحقق اهداف ایمنی و کاهش سوانح، نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان این دستگاه‌هاست.

همتی‌زاده اعمال قانون را یکی از مطالبات مردم برای برقراری نظم و امنیت ترافیکی دانست و افزود: در کنار برخورد با تخلفات، فرهنگ‌سازی و آموزش نیز باید مورد توجه قرار گیرد و رسانه‌ها و نهادهای آموزشی می‌توانند در اصلاح رفتار رانندگان و کاهش تخلفات نقش مؤثری داشته باشند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری کامل از مرکز دیسپچ پلیس راهور و تقویت همکاری‌های بین دستگاهی، اجرای برنامه‌های ابلاغی فراجا در حوزه ترافیک با سرعت و اثربخشی بیشتری در استان کردستان دنبال شود.